فتاوى المرأة
يوافق اليوم ذكرى يوم عاشوراء، ويحرص العديد من شعوب الأمة الإسلامية على الصيام اليوم، كسنة مُحببة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وبهذه المناسبة ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: ما حكم شرب الماء سهوًا أثناء الصيام فى نهار يوم عاشوراء؟
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 3544، "من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يفسد صومه وله أن يكمل الصوم.
واستشهد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ" رواه الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء توضح حكم من شرب ناسيا أثناء صومه في نهار يوم عاشوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.