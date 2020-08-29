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الإفتاء توضح حكم من شرب ناسيا أثناء صومه في نهار يوم عاشوراء

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فتاوى المرأة

يوافق اليوم ذكرى يوم عاشوراء، ويحرص العديد من شعوب الأمة الإسلامية على الصيام اليوم، كسنة مُحببة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

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وبهذه المناسبة ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: ما حكم شرب الماء سهوًا أثناء الصيام فى نهار يوم عاشوراء؟

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 3544، "من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يفسد صومه وله أن يكمل الصوم.

واستشهد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ" رواه الجماعة.

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