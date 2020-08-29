نصائح لعلاقة عاطفية ناجحة مع الرجل الأربعيني "خليكي واضحة"

علاقات و مجتمع

الارتباط برجل أربعيني يختلف عن عمر العشرينات أو الثلاثينات، إذ أن التقدم في العمر يأتي ببعض التغيرات سواء في التفكير أو متطلباته.

وإذ كنتي تريدين الارتباط برجل أربعيني، فعليكي اتباع بعض النصائح التي تساعدك على فهم عقلية الرجال في هذه المرحلة، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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الوضوح

إذ كنتِ مهتمة بالارتباط برجل الأربعينات، فيجب أن تصارحيه بذلك مباشرة، فالرجل في هذه المرحلة يقدر الحديث بوضوح، كما أنه يكره تضييع الوقت، ففي حالة عدم رغبتك في التعرف عليه بشكل أكثر صارحيه أيضًا بهذه النقطة.

يرغب في تكوين أسرة

عادة ما يبحث الرجل الأربعيني عن امرأة يكمل معها مشوار حياته، وتقدر قيمة ذلك، فإذا حدث بينكما التوافق الكافي، فاعلمي بأنك تمتلكين فرصة جيدة لاستكمال حياتك معه باستقرار.

امنحيه حريته

غالبًا ما يرغب رجل الأربعينات في النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا، لذلك يجب عليك احترام ذلك، خاصة إذ لم يتمكن من الرد بشكل فوري على رسائلك النصية، كما يجب تقدير مساحته الشخصية، ويمكنك استغلال ذلك في الاعتناء بمسئوليتك.

التواصل معه

الرجل في الأربعينات يحتاج إلى الشعور براحة أكبر والتعبير عن نفسه، لذلك من الأفضل أن تكوني صريحة ومباشرة معه في الحديث.

فالارتباط برجل في الأربعينات يختلف عن الشباب الصغار، إذ أنه يفضل الوضوح والتواصل المباشر، وأفضل شيء يمكنك القيام به هو منحه نفس الشيء، فهو يبحث عن رفيق حياة حقيقي.