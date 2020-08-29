صورة.. خناقة إلكترونية بين دعاء فاروق ومتابعة وصفتها بـ"تيتة"

علاقات و مجتمع

أصبحت حياة المشاهير من الفنانين ورموز الإعلام على المشاع، منذ تواجدوا على منصات التواصل الاجتماعي، فأصبح التواصل مع الجمهور والمتابعين بشكل مباشر، وهو ما يجعل البعض يدخل في مشادات ومشاحنات بين الحين والآخر، وآخرهن دعاء فاروق.

ودخلت الإعلامية دعاء فاروق في مشادة كلامية مع إحدى المتابعات بسبب تعليق لها على "ستوري"، نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت دعاء فاروق التعليق السلبي الذي تلقته من متابعة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وصفت المتابعة دعاء فاروق بأنها "تيتة"، أي كبيرة في السن حيث كتبت، "تيتا دعاء إنتي مقرفة أوي ده مش مناسب لعمرك أبدًا".

Advertisements

وردت عليها دعاء، "ده بتاع بنتي يا مريضة، أنتي مريضة يا بنتي لازم تتعالجي".

وكتبت دعاء في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر "إنستجرام"، لتفضح تلك المتابعة، "دى واحدة اسمها ريما ليس بيني وبينها أي شيء غير إنها بتتابع الأكاونت بتاعي ومعرفش دي منين ولا بتعمل إيه في حياتها كل بوست أنزله أفاجأ بكمية تطاول ودعاء عليا عجيبة معرفش إيه كم الكراهية دي".

وأكملت، "والعجيبة لما دخلت شفت هل فيه رسايل بتبعتها ولا فيه إيه؟؟ فوجئت إنها بتبعت تدعي عليا .. أنا مش عاوزة أي حاجة غير إن الناس المحترمين يعملوا ريبورت ليها لأن كم الكراهية اللي بتبثه مش عادي، فضلًا نقفل لها صفحتها لأنها بتبخ غل وكره ودعاء عليا ويمكن علي غيري غير مبرر وحسبي الله ونعم الوكيل".