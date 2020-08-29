صور.. إطلالات مختلفة لجيهان السادات في ذكرى ميلادها "أنيقة دائما"

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تميزت بالأناقة والبساطة بداية من تسريحة شعرها، والمكياج الهادئ والبسيط حتى اختيارها لملابسها وأناقة فساتينها.. أنها السيدة جيهان السادات ، التي كان لها مجموعة إطلالات خاصة ومختلفة حتى بعد زواجها من الزعيم الراحل أنور السادات، ظلت تهتم بجمالها ومظهرها. في ذكرى ميلاد سيدة مصر الأولى خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات، يستعرض "هُن" إطلالات جيهان السادات المختلفة إطلالات مختلفة لجيهان السادات تميزت جيهان السادات بإطلالة أنيقة، وتسريحة شعر كلاسيكية تجمع بين البساطة والاستايل الملوكي. جيهان السادات تحرص على فورمة الشعر المرفوع مع عدم وضع إكسسوارات بالشعر، لتظل إطلالاتها هادئة وجذابة. السادات وزوجته ورونالد ريجان وزوجته Advertisements كانت جيهان السادات تحرص دائما على الظهور بملابس لائقة وكلاسيكية، وهذا ما حدث اثناء لقاء السادات برفقه زوجته مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ظهرت مرتدية فستاناً طويلًا، مع فورمة الشعر المرفوع التي اعتادت عليها. الاكسسوارات البسيطة والملابس الكلاسيكية كانت من أهم ملامح إطلالة جيهان السادات، وكانت البساطة عنوان تميزها واختلافها وأناقتها. تحرص جيهان السادات دائمًا على اختيار الملابس البعيدة عن البهرجة، واختيار الملابس التي تتناسب مع مختلف المواقف.

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