الفوائد وطريقة العمل.. كل ما تريد معرفته عن العاشوراء

صحة

يحتفل العالم الإسلامي اليوم بمناسبة عاشوراء، والذي يرتبط بتناول حلوى العاشوراء، والتي يتميز بها المطبخ المصري بالأخص، ويستعرض التقرير التالي فوائد العاشوراء وطريقة عملها في البيت.

فوائد العاشوراء

فوائد الحليب

مفيد لصحة العظام.

يقلل ضغط الدم، ما يحسن من صحة القلب.

يعالج الاكتئاب.

يحتوي على البروتين الجيد المفيد للجهاز المناعي.

غني بالعاناصر الغذائية مثل فيتامين بـ 12، فيتامين (د)، فيتامين (أ)، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفسفور، السيلينيوم، المغنيسيوم والزنك وغيرها.

فوائد القمح

يقول العلماء من جامعة غرايسفالد في دراسة نشرت مؤخرًا إن مادة سبيرمدين الموجودة في القمح تكافح انتشار الزهايمر.

في التجارب على الحيوانات، أثبت "سبيرمدين" قدرته على إطالة عمر الحشرات والديدان، وتقليل سرعة تقدم عمر الحشرات التي تصيب الفواكه، لكن فريق العمل نجح في التجارب على البشر أيضًا، وحسن "سبيرمدين" ذاكرتهم ونشاطهم الدماغي كثيرًا خلال ثلاثة أشهر فقط.

و"سبيرمدين" من المواد التي تقلل السعرات الحرارية، وعلى هذا الأساس فإنه يفيد في تعزيز الذاكرة والنشاط الدماغي، وفي الحمية المحفزة للدماغ، وهي مجموعة من المواد التي تحاكي الحمية.

وجرب فريق عمل الدراسة بتجربة تأثير ريسفراتول على البشر، وتأكدوا أيضًا من تأثيره المنشط في الدماغ، إضافة إلى مواد أخرى تحسن انتشار الدم إلى الخلايا الدماغية عمومًا.

كما أن للقمح فوائد أخرى هي:

تحسين عملية الإيض.

الحماية من السكري.

الحماية من سرطان القولون.

مصدر مهم للطاقة.

يساعد في مكافحة سرطان الثدي.

مليء بحمض الفوليك.

التخفيف من الالتهابات.

تنقية الجسد من السموم.

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موانع تناول العاشوراء

على الرغم من أن العاشوراء لها فوائد غذائية كثيرة، إلا أن هناك بعض الأشخاص ممنوعون من تناولها.

ويحظر على مرضى السكر تناول العاشوراء، إلا إذا جرى تحضيرها بكميات قليلة من السكر، واستهلاكه من قبل المريض بكميات معتدلة تتناسب مع جرعة الإنسولين والطعام الذي يتناوله.

ويحظر على الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح والذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، والذين يعانون من الحساسية تجاه منتجات الألبان، بينما لا يستطيع الأشخاص المصابون بحساسية البقوليات تناوله بالمكسرات.

طريقة عمل العاشوراء

المقادير

2 كوب من القمح.

2 كوب ونصف من الحليب.

2 كوب حليب جوز الهند (يضفي نكهة روعة للعاشوراء، ويمكن استخدام لبن عادي).

1/2 كوب من جوز الهند المبشور.

كوب زبيب.

كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة العمل

ربع كوب من السكر كوب من المكسرات "جوز، لوز، بندق.. إلخ".

يسلق القمح في ماء مغلي لمدة 30 دقيقة إلى أن ينضج، ثم يصفى من الماء.

يُضاف الحليب وحليب جوز الهند والسكر.

يُترك الخليط ليغلي على النار.

يُضاف جوز الهند، ثم الزبيب ويُترك على النار حتى يستوي القمح.

يُخلط النشا في قليل من الماء ثم يُضاف للخليط مع التحريك المتواصل إلى أن يتكاثف.

يُصب الخليط في كؤوس التقديم.

يُقلب السكر في قدر على النار مع المكسرات إلى أن تأخذ لون الكراميل.

ترفع المكسرات من على النار، وتُترك لتبرد تمامً.

تُطحن وتزين بها العاشوراء وتقدم.