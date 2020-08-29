أزمات تصدرت فيها منال سلامة التريند في 2020 بينها شائعة وفاتها

علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة منال سلامة، لحادث سير هي وابنتها، على طريق العلمين، لتتصدر "سلامة" على الفور محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرق البعض للسؤال عن حالتها الصحية، وتفاصيل وكواليس الحادث، والحالة الصحية لابنتها، التي رافقتها وأُصيبت معها.

وتعد هي المرة الثالثة التي تتصدر فيها الفنانة "التريند" خلال 2020 بسبب عدة أزمات وشائعات، كان أبرزها شائعة وفاتها، ودخول ابنتها الحجر الصحي.

ويرصد "هُن" في السطور التالية، أزمات تصدرت فيها منال سلامة التريند في 2020.

شائعة وفاتها

لاحقت الفنانة منال سلامة، في فبراير الماضي، شائعات عِدة تُفيد بوفاتها، التي تسببت في حالة من الإزعاج لها ولأسرتها وأصدقائها المقربين، إذ استقبلت عشرات الاتصالات، هي وزوجها المخرج عادل أديب، ما جعلها تتصدر محركات البحث "جوجل" حينها.

واستنكرت الفنانة، الأخبار المتداولة، خلال مقطع فيديو مصور، شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلةً: "أنا سعيدة بخبر موتي جدًا، علشان عرفت محبتي عند الناس، أنا عايشة أرزق لسه، ميرسي على حبكم ليا".

دخول ابنتها الحجر الصحي

خلال شهر أبريل الماضي، عادت الفنانة لتصدر محركات البحث، بعدما خضعت ابنتها "أميرة" للحجر الصحي، في مدينة مرسى علم، بعدما عادت من أمريكا.

Advertisements

وشاركت "أميرة" بمقطع فيديو، نشرته الفنانة عبر حسابها على فيس بوك، تحدثت عن الإجراءات التي اتبعتها الدولة المصرية لحماية مواطنيها.

وبدأت أميرة، حديثها عن بداية رغبتها في العودة إلى مصر، في الوقت الذي كانت أغلقت دول العالم الحدود، لتفاجأ بعد ذلك بأن الحكومة المصرية قررت إرسال طائرة إلى واشنطن لجمع الراغبين في العودة: "أنا بصور الفيديو ده.. عشان أوريكم اللي مصر بتعمله، وانها قدرت تتعامل مع الأزمة".

وقارنت "أميرة" بما رأته في مطارات أمريكا: "هناك مش واخدين الموضوع بجدية خالص، لما روحت المطار لقيتهم مش لابسين جونتي ولا ماسك، في ناس متجمعين قعدين بياكلوا عادي جدا، ودي من الحاجات اللي خلتني عاوزة أرجع مصر".

وتابعت "أميرة" التي صورت الفيديو خلال تواجدها في فترة الحجر الصحي: "أما في الطيارة اللي رجعنا بيها على مصر، كنا لابسين جوانتي والماسك ومعقم لليد كل شوية، مصر فعلًا واخدة كل الاحتياطات، وأمريكا اللي مش نمبر وان، مش واخدة أي حاجة".

واستكملت أميرة: "لما نزلنا من الطيارة في 3 بيستقبلوك يقيسوا الحرارة ومعقم يد ومعقم لكل حاجة معاك، وبرضو لما ركبنا الباص بيحاولوا يقللوا المسافة بين الناس، غير انهم بيقيسوا الحرارة تاني، وكمان بيعملوا تحليل دم يشوفوا أنت عندك كورونا ولا لأ، أنا اتبليت من كتر التعقيم".

وأوضحت ابنة الفنانة منال سلامة، أن ذات الإجراءات متبعة أيضًا في الفندق الذي تقضي به فترة الحجر الصحي: "بيجوا مرتين يقيسوا الحرارة، وقعدين على البحر، والأكل مش وحش خالص، أنا فخورة ببلدي إنها تعمل كده في وقت بلاد تانية مبتعرفش تعمل كده، الحمدلله إني مصرية".

وعلقت "منال" على تجربة ابنتها، قائلة: "شكرًا لمصر، اللي حصل أرسى روح الانتماء للجيل الجديد".

حادث سير

تعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها الفنانة، الأكثر بشاعة حتى الآن، خلال هذا العام، حيث كشف المخرج عادل أديب لـ"الوطن"، عن تفاصيل إصابة الفنانة منال سلامة وابنتهما، إثر حادث سير.

وقال أديب لـ"الوطن"، إن زوجته وابنتهما تعانيان من بعض الكدمات إثر حادث سير، مضيفًا أنه عقب الحادث جرى نقل زوجته وابنتهما إلى المستشفى، وأن حالتهما الآن مستقرة.