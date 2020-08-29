مشاهد من جريمة اعتداء سائق "توك توك" على سورية "أخذ الحق صنعة"

علاقات و مجتمع

"أخذ الحق صنعة"، مقولة طبقتها سيدة سورية بعد أن أكرهها سائق توك توك على الخضوع له وإقامة علاقة غير شرعية في منزلها، بالقرب من نجلها الصغير، وبعد الاعتداء عليها جنسيًا بالإكراه استطاعت إيقاعه بطريقة مبتكرة، وسلمته لأجهزة الأمن.

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بداية الجريمة

كانت الضحية، وهي سيدة سورية لها طفل، ذاهبة إلى بيتها في مدينة الـ6 من أكتوبر، ودخلت إلى شقتها مع نجلها عمار البالغ من العمر 6 سنوات، ولكنها فوجئت بدخول شخص غريب في العشرينيات من عمره خلفها، وهددها بإيذائها هي ونجلها إذا لم تخضع له وتنفذ طلباته في الحال.

التنفيذ طلبات المجرم

اضطرت السيدة السورية إلى الخضوع له حفاظا على روحها وروح نجلها الصغير، وبالفعل دخلا الشقة وأغلقا الباب، فاصطحبها سائق التوك توك البالغ من العمر 27 عاماً إلى الحمام، وهددها بالسلاح بضرور الخضوع له وإقامة علاقة غير شرعية وكرها خضعت له، بعد أن سرق خاتمها الذهبي، ولكنها قررت أن تأخذ حقها بطريقة قانونية فيما بعد.

حيلة الإيقاع بالمتهم

أوهمت الضحية مفترسها بأنها تريد أن تتعرف عليه بشكل أكثر، فطلبت رقمه، وتحدثت إليه بالفعل، وطلبت منه أن يأتي لزيارتها في ميعاد حددته مسبقًا بالاتفاق مع الأمن، وبالفعل بمجرد حضور السائق إلى بيتها جرى إلقاء القبض عليه ومواجهته بما قالته الضحية اعترف بفعلته، فجرى تحرير المحضر اللازم للواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.