خبراء يحذرون من عرض جديد لـ"كورونا" عند الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولى

رغم أن الأعراض المعروفة أو الأكثر انتشارا لفيروس كورونا المستجد، تتمثل في الحمى أو السعال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، لكن يبدو أن هناك عرض جديد قد ظهر يحذر منه العلماء.

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تخطي وجبات الطعام قد يكون عرضا جديدا لـ"كورونا" عند الأطفال، وهو ما يستعرضه "الخليج 365".

حذر الخبراء من أن تخطي الوجبات قد يكون علامة تحذير جديدة من فيروس كورونا يجب الانتباه لها عند الأطفال، مؤكدين أن الأعراض الرئيسية لدى الأطفال قد تختلف عن أعراض البالغين، بما في ذلك فقدان الشهية.

كشفت دراسة أيضًا أن كوفيد-19 لا يقتل الأطفال الأصحاء، وأن مضاعفات المرض لدى هذه الفئة نادرة الحدوث.

قال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في "كينجز كوليدج لندن"، إن الأطفال يعانون من حوالي خمسة أعراض لا تتوافق مع أعراض البالغين.

وفي حديثه لـ"بي بي سي إنسايد ساينس"، قال البروفيسور سبيكتور إن البيانات من تطبيق Covid Symptom" Tracker"، كشفت أن الأعراض الخمسة الأولى لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد هي الصداع والتعب والحمى والتهاب الحلق وتخطي وجبات الطعام.

يضيف البروفيسور: "هذه الأعراض تختلف عن الخمسة الأوائل التي نراها عند البالغين، والتي تشمل بشكل عام السعال وضيق التنفس وفقدان الرائحة، ومن المهم حقًا إدراك ذلك - إن تخطي الوجبات والتعب أمران مهمان، وكذلك الصداع."

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وأضاف البروفيسور: "لقد وجدنا أيضًا الطفح الجلدي باعتباره عرض شائع جدًا لدى الأطفال، وكذلك الصغار جدا كالرضع، حيث يمكن أن يأتي هذا الطفح قبل أي أعراض أخرى، أو بعدها".

حتى الآن، يحتوي تطبيق Covid Symptom Tracker على بيانات من 300000 طفل، يمكن أن يساعد هذا في تحديد ما إذا كان الأطفال هم سبب انتشار الفيروس.

اختتم البروفيسور: "أعتقد أنه من الضروري أن يعرف الجميع هذه الأعراض ويبدأوا في التصرف حيالها لإحداث تقدم كبير في الكشف عن الفيروس ومنع انتشاره".

من جانبه أكد بول هانتر، أستاذ بكلية الطب في نورويتش، أيضا على أن الأعراض تختلف باختلاف الفئات العمرية.

وقال إن جزءًا من مشكلة الفيروس هو أن الأعراض الكلاسيكية التي نعرفها جميعًا، تم اكتشافها من خلال مراقبة المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

وأضاف البروفيسور هانتر: "أعتقد أنه عندما تنظر على نطاق أوسع، هناك مجموعة من الأعراض، لا يصاب الجميع بالحمى، وهناك الحديث أيضا عن ظهور طفح جلدي، في دور رعاية المسنين وجدنا عددًا قليلاً منهم لديهم الأعراض المعروفة وغالبًا ما تكون الأعراض غير المحددة هي التي يشتكون منها، وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على الأطفال".