كتب: هن - 12:36 م | السبت 29 أغسطس 2020

البان كيك الصحي هو وجبة مثالية لإفطار صحي يحافظ على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل البان كيك بطريقة سهلة. المقادير 3 ملاعق كبيرة شوفان. 3 ملاعق كبيرة شوفان مطحون. ملعقة صغيرة بيكينج بودر. بيضة كوب لبن. توت. Advertisements عسل. طريقة عمل بان كيك صحي يخلط الشوفان المطحون والكامل والبيض واللبن والبيكينج بودر والبيض، بواسطة مضرب البيض جيدًا. يستخدم مقدار اللبن حسب الحاجة وقوام العجين. يضاف التوت بعد أن تمتزج كل المكونات سويًا. تدهن مقلاة بمسحة من الزبد. يقلى البان كيك في المقلاة حتى يحمر من الجانبين. يزال البان كيك من النار، ويحلى بالعسل ويقدم.

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