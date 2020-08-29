حكم صيام "عاشوراء" إذا وافق يوم السبت

فتاوى المرأة

حرص العديد من شعوب الأمة الإسلامية، على الصيام اليوم، في ذكرى يوم عاشوراء، كسنة مُحببة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي جاءت هذا العام موافقة مع يوم السبت.

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وأرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء، تضمن الآتي: "هل يجوز لي أن أصوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم السبت؟".

وأوضحت "الإفتاء" عبر موقعها الإليكتروني الرسمي، أنه يُكرَه صيام يوم السبت إذا كان منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

واستندت الإفتاء في ردها، إلى ما جاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 171): [وَإِنْ وَافَقَ - أي يوم السبت - صَوْمًا لَإِنْسَانٍ لَمْ يُكْرَهْ - أي إفراده بالصوم -] اهـ، وعليه: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عاشوراء.