أفكار سهلة التطبيق لتنسيق اللون الأحمر بأسلوب فيكتوريا بيكهام

تعدّ فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham من أيقونات عالم الموضة والأناقة، ودائماً ما تشكل اطلالاتها مصدر وحي للعديدات من السيدات والشابات، واللواتي يعشق ستايل وأسلوب فيكتوريا الأنيق والخاص، ولاحظنا تفضيل فيكتوريا للون الأحمر الحيوي والجذاب.

وبإمكانكم اعتماد أفكار تنسيق اللون الأحمر بالعديد من اطلالات فيكتوريا، وبشكل خاص بتصاميم الفساتين الجذابة وأبرزها بالقصات البسيطة والمسترخية بطول الميدي، والتي تنوّع فيكتوريا بأسلوب تنسيقها، سواء باعتمادها بالستايل الراقي مع الصندل الناعم بلون البيج أو الأسود، أو بتنسيقها باطلالات ملفتة مع الحذاء الأحمر أو الحذاء من نقشة الفهد.

واعتمدت فيكتوريا صيحة الـColor Blocking بأكثر من اطلالة بتنسيق اللون الأحمر مع الحذاء البنفسجي أو الأخضر البراق، واطلالتها بالسروال الأحمر بقصة الخصر العالي مع التوب الأنيق باللون الأزرق الباستيلي، وأعجبنا أسلوب فيكتوريا الكاجوال والنهاري بتنسيق القميص الأحمر الشبابي مع الجينز الأزرق العملي.

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