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ثواب من فاجئها الحيض أثناء صيامها يوم عاشوراء

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فتاوى المرأة

شرع العديد من شعوب الأمة الإسلامية في صيام يوم عاشوراء اليوم، اقتداءًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في صيام هذا اليوم. 

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وقد تفاجأ العديد من السيدات بمجيئ الحيض خلال الصيام، مما يدفعها تكسر الصوم قبل أن تكمل اليوم.

وأرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء تضمن الآتي: "شرعت في صيام يوم عاشوراء ففاجئني الحيض، فهل يضيع أجر الصيام عليَّ؟". 

وردت "الإفتاء" عبر حسابها الرسمي، مؤكدة أنه إذا شرعتِ المرأة في صيام يوم عاشوراء ففاجأها العذر، مما اضطرها إلى الفطر، فثوابها عند الله غير منقوص بإذن الله، والله هو المتفضل على عباده بالأجر والثواب.

 

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