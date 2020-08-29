حفل بسيط وإطلالات محجبات.. تفاصيل عقد قران ابنة خالد صالح (فيديو)

علاقات و مجتمع
وسط تجمع بسيط لرموز الفن، وبحضور الأهل والأصدقاء، احتفلت "علياء" ابنة الفنان الراحل خالد صالح، بعقد قرانها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني.
وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور الحفل، ومقاطع الفيديو لتوثيقه، والتي حازت على إعجابهم، لشدة بساطة الاحتفال، وإطلالة العروس أيضًا غير المتكلفة.
تفاصيل الحفل.. في الصباح وأوبن اير
بدأ الحفل صباحًا، في إحدى الأماكن المُطلة على نهر النيل، تحت تنفيذ إحدى شركات تنظيم حفلات الزفاف.
وكان في مكان مفتوح على مساحات خضراء واسعة، واستمر حتى عقب الغروب عند عقد القران.
إطلالة العروس
ظهرت ابنة الفنان الراحل، بإطلالة محتشمة، مرتدية فستانا أبيض بسيط وأنيق للغاية، من الجوبير المُطرز بالورود البارزة بنفس اللون، وبأكمام واسعة مروحية، مع حجاب تقليدي بنفس اللون وبسيط للغاية.
ولم تتكلف "علياء" في التزين، فتخلت عن المكياج نهائيًا، وظهرت بملامحها الطبيعية.
أغاني الحفل.. ماهر زين
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطاع فيديو، أظهرت معالم عقد القران، من أغنية "ما شاء الله" لماهر زين، المختصة بعقد القران.
يذكر أن هذا الظهور هو الثاني، لـ "علياء"، على ساحات السوشيال ميديا، حيث تداولت صورتها في أكتوبر 2019، خلال حفل تخرجها.
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