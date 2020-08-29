أكبر زوجين في العالم يدخلا موسوعة جينيس.. "مر على زواجهما 79 عاما"

علاقات و مجتمع

استطاع الزوجان مورا 110 أعوام، وزوجته والدرامينا كوينتيروس 104 أعوام، دخول موسوعة "جينيس"، للأرقام القياسية، باعتبارهما أكبر زوجين سناً على قيد الحياة.

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وحصل الزوجان على شهادة "جينيس" في منتصف أغسطس الجاري، كأكبر زوجين معمرين حتى الآن، وفقما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية.

وابتعد مورا عن والديه ليتزوج سرا من كوينتيروس، التي كان أهلها أيضًا يرفضون الزيجة، وقد جرى عقد قرانهما في 7 فبراير 1941، لكنهما لا يزالان يقضيان حياتهما معًا بعد مرور 79 عاماً من زواجهما، وكلاهما يتمتع بصحة جيدة، ولا يفتقدان هذه الأيام سوى الاجتماع بالأسرة الكبيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي حد من الزيارات العائلية.

ويتمتع الزوجان بالرشاقة والنشاط، لكن مع جائحة كورونا أصبحا أكثر حزنا مع قلة الزيارات وتقلص التجمعات العائلية الكبيرة، ويستمتع الزوجان بمشاهدة التلفاز وشرب الحليب وقراءة الصحف كل صباح.