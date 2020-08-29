تداول فيديو من عقد قران ابنة خالد صالح على أغنية "كتبنا الكتاب"

علاقات و مجتمع

بفستان أبيض محتشم وحجاب بسيط، ظهرت علياء خالد صالح، ابنة الفنان الراحل خالد صالح، في حفل قال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه حفل عقد قرانها.

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وعبر منصات "السوشيال ميديا"، تداولت صور عقد قران علياء ابنة الفنان الراحل، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت بفستان أبيض مطرز بالورود البارزة، ذو أكمام واسعة، محتفظة بحجابها البسيط.

ورغم أن شقيقها الفنان أحمد خالد صالح، لم يشير إلى عقد قران شقيقته، عبر حساباته على "السوشيال ميديا"، لكن تداول أيضًا مقطع فيديو، أظهر معالم عقد القران، من أغنية "ما شاء الله" لماهر زين، والتي تقترن دوما بمراسم عقد القران.

وتواجد عدد من أصدقاء ابنة الفنان الراحل وأقاربها الذين حرصوا على تهنئة واحتضان "علياء"، كما ظهر أيضًا شقيقها الفنان أحمد في حفل عقد القران.