بسمة وهبة توثق لحظة خضوعها لجراحة بدون "بنج": ادعولي (فيديو)

علاقات و مجتمع

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة إلى وعكة صحية اضطرت على إثرها للسفر للخارج، لتجري عملية جراحية.

ووثقت بسمة وهبة لحظة دخولها غرفة العمليات، وشاركت تلك اللحظات مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

Advertisements

وقالت بسمة في الفيديو، "صعب الواحد يوصف شعوره وهو داخل يعمل عملية بدون بنج، ويكون عارف أنه هيتألم ولازم يتحمل، وكمان الانتظار، أنا هدخل دلوقتي وهستعد، ولازم أوثق اللحظات دي مش عارفة ليه بس لازم الواحد يوثق اللحظات اللي في حياته".

وكتبت في تعليقها على الفيديو، "لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل أي عملية أو فحص طبي أكيد بنتوتر وأكيد بنقلق".

وأكملت حديثها قائلة، "البني آدم مهما كبر هو ضعيف، ومهما نجح دايما بيبتلى، وربنا كريم يا رب ويكرمني باذن الله"، وطلبت بسمة وهبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

يذكر أن بسمة وهبة قد نشرت قبل أيام صورة في الطائرة، معلنة سفرها للعلاج، وكتبت في التعليق عليها "اللهم ارچعني مجبورة الخاطر ويسر لي الخير، وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم".