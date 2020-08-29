أعراض وطرق الوقاية من سرطان القولون بعد وفاة بطل "بلاك بانثر"

صحة

توفي الممثل تشادويك بوزمان بطل فيلم "بلاك بانثر" عن عمر 43 عاما، بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون، وكانت من أبرز أدواره التي يتذكرها متابعوه، كان أداؤه في عام 2018 دور تشالا ملك مملكة واكاندا الإفريقية الخيالية، ومحارب الجريمة المعروف باسم "بلاك بانثر" أو "الفهد الأسود".

يستعرض "هُن" أعراض وطرق الوقاية من سرطان القولون

ومن أعراض سرطان القولون كما أوردها موقع "Mayo Clinic"..

تغيُّر مستمرًّ في حركة الأمعاء، سواء الإسهال أو الإمساك، أو تغيُّرًا في تماسك البراز.

نزيفً شرجيًّ، أو دمً في البراز.

اضطربات مستمرة في البطن، مثل التقلُّصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

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الشعور بالضعف أو الإرهاق.

فقدان الوزن بشكل مفاجىء.

طرق الوقاية من سرطان القولون

يوصي الأطباء الأشخاص الذين يعانون من خطر الإصابة بسرطان القولون، بالخضوع لفحص للكشف عن سرطان القولون في سن 50.

تغييرات نمط الحياة للحد من خطر الاصابة بسرطان القولون، يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق إجراء تغييرات في حياتك اليومية منها..

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، لأنها تساعد في الوقاية من السرطان.

ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع، مدة لا تقل عن 30 دقيقة.