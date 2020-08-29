هالة صدقي تحتفل بنجاح أطفالها رغم خلافاتها مع زوجها: مبروك لكل أم

علاقات و مجتمع

احتفلت هالة صدقي بنجاح أطفالها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد نشر صورة لطفليها مع زملائهما في المدرسة.

وعلقت "هالة" على الصورة، قائلة: "مبروك لحبايبي حفلة تخرج صيفية وبكرة آخر يوم في الإجازة، مبروك لكل أم تعبت وجريت على التمارين وعلى الدروس وعلى الدكتور، مبروك لكل الأمهات المحترمات".

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اسم هالة صدقي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

كان تصدر اسم الفنانة هالة صدقي، مواقع "التواصل الاجتماعي" مصحوبًا بأخبار متداولة عن خلافاتها مع زوجها سامح سامي، وصل صداها إلى المحاكم كان أبرزها دعوى إنكار نسب أقامها زوجها ضدها.