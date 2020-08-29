الامارات | الأردن.. توقيف عريس أولم لـ150 شخصاً

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. توقيف عريس أولم لـ150 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات الأردنية، الجمعة، عريساً خالف قرار منع تنظيم الحفلات والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، بإقامته وليمة غداء لأكثر من 150 شخصاً في محافظة البلقاء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن محافظ مدينة البلقاء نايف الهدايات قوله إن إجراءات فورية ستتخذ لتشديد التعامل مع ظاهرة التجمعات وإقامة الحفلات والمناسبات المخالفة، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من تفشي فيروس كورونا.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد طلب سابقا من الحكام الإداريين اتخاذ "أشد الإجراءات" اللازمة بحق منظمي الحفلات والتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية، وبأعداد تتجاوز العشرين شخصا، وتوقيفهم إداريا لمدة 14 يوما وعدم تكفيلهم أيا كانت الأسباب والمبررات.
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