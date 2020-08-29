"منة" تجمع ابنة خالد صالح بوالدها الراحل: "كانت محتاجاه في فرحها"

علاقات و مجتمع

كأنه تواجد بجانبها، لم يتركها في مناسبتها السعيدة، سندها ودعمها التي فقدته منذ عدة سنوات، ربما كان افتقاده أشد في تلك الليلة، فمهما بلغ عُمر الفتيات تظل حاجتها لأبيها تزداد يوم بعد الآخر، خاصة في لحظة إطلالها بالأبيض.

بدمجها للصور، وضبطها للألوان، والزوايا، استطاعت "منة علي" أن تجمع الراحل خالد صالح، بابنته "علياء" خلال إطلالتها بفستان الزفاف، في صورة واحدة، وكأنه شاركها تلك اللحظة هي وشريكها.

رُبما تبدو الصورة طبيعية، بسبب احترافية الفتاة، التي فور علمها بأخبار عقد قران ابنة الفنان الراحل، على الفور قررت دعمها بتلك اللوحة، محاولة إدخال الفرحة على ابنة الفنان الراحل حتى بدون معرفة مُسبقة بينهما.

"اخترت علياء عشان حسيت أوي أنها أكيد محتاجة باباها في الموضوع ده مهما كان حواليها أخواتها أو أصحابها أي فرح لو ناقص فيه حد من الأهل بيبقى فارق جدًا مع البنت".. بتلك الكلمات عبرت "منة علي" الفتاة العشرينية عن سبب اختيارها لابنة الفنان الراحل، ومحاولتها التواصل معها.

وقالت "منة" خلال حديثها لـ "هُن": "أول ما شوفت صور عقد القران المتداولة فكرت فيها على طول والموضوع مخدش مني وقت، ساعتين بالكتير وكنت خلصتها".

محاولات التواصل مع "علياء" ابنة الفنان الراحل، كانت الشغل الشاغل لـ "منة" دون أن تضمن الرد عليها، موضحة: "بدأت أدور على حساباتها وللأسف معرفتش أوصلها إلا عن طريق صفحة شقيقها، وقتها المسؤول عن الصفحة طلب يستأذنها الأول، وفعلًا حصل وردت عليا".

وأكملت: "ردت فعلًا وقالتلي أن الصورة فرحتها جدًا واتفقت أقابلها واديهالها".

وتابعت الفتاة: "مبسوطة أن أول هدية في بيتها الجديد هتكون الصورة بتاعتي وإنها اتبسطت بيها كدة، خصوصًا إني عجبني جدًا إطلالتها وبساطتها".

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وعن هواية الفتاة، وعملها بدمج الصور والفوتوشوب، أكدت أنها درست بكلية الإعلام، لكنها هوت العمل على الفوتوشوب، ودمج الألوان على الكمبيوتر، قائلة: "كنت بعمل صوري الأول، وبعدين عملت جروب، وبدأت أعمل شغل وساعات بعمل الصور كدة هدايا لصحابي عشان افرحهم".

وتابعت: "التصميمات مش بتاخد معايا إلا ساعتين بالكتير لأني اتعودت وكمان الديجيتال ارت ودمج الصور بيساعدوني جدًا، لأني بشتغل عليها على الكمبيوتر، لكن طبعا تركيزها بيبقى نفس تركيز الرسم بالفحم".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عدة صور لابنة الراحل خالد صالح، علياء، زاعمين بأن اللقطات من حفل عقد قرانها الذي تم في أحد الأماكن المفتوحة على النيل، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

وظهرت ابنة الفنان الراحل، بإطلالة محتشمة، مرتدية فستانا أبيض بسيطا وأنيقا للغاية، من الجوبير المُطرز بالورود البارزة بنفس اللون، وبأكمام واسعة مروحية، مع حجاب تقليدي بنفس اللون وبسيط للغاية.

ولم تتكلف "علياء" في التزين، فتخلت عن المكياج نهائيًا، وظهرت بملامحها الطبيعية.