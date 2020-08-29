صبا مبارك تكشف سر رشاقتها: الصيام المتقطع

علاقات و مجتمع

أجابت الفنانة صبا مبارك عن السبب في رشاقتها وتمتعها بجسد مثالي، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه أحد المتابعين سؤال لها "كيف محافظة على رشاقتك"، لترد عليها بأنها تتبع نظام "الصيام المتقطع"، الذي يعتمد على تناول الطعام لمدة 6 ساعات ثم تصوم 18 ساعة.

خبيرة تغذية يشرح الصيام المتقطع

تحدثت علا أسعد، خبيرة التغذية، عن الصيام المتقطع، قائلة بإنه يعالج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، كما يمكن أن يطيل عمر الإنسان، مؤكدًة أن الهدف الرئيسي من الصيام المتقطع هو تجديد خلايا الدم في جسم الإنسان، واستبدال الخلايا الضارة والميتة بـ السليمة.

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وأضافت أسعد، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "الغد" الإخبارية، أن الصيام المتقطع ليس نظاماً غذائياً لفقدان الوزن فقط، إنما هو عبارة عن نظام لتحسين أوقات الغذاء، مؤكدًة أن الجسم لا يستفيد من نظام الصيام المتقطع إذا قلت عدد ساعات الصيام في اليوم الواحد عن 16 ساعة صيام متواصلة بما فيها ساعات النوم، حتى يستطيع أن يجدد خلاياه.

وأوضحت أن نظام الصيام المتقطع لا يعني أن الإنسان يأكل ما يشاء في فترة الإفطار، لكن يجب عليه أن يحدد نظاما غذائيا حتى يستطيع أن يستفيد من نظام الصيام المتقطع.

وأشارت إلى أن الصيام المتقطع يمكن للإنسان أن يمارسه من يومين إلى طوال أيام الأسبوع حسب جسم وجهد الإنسان الذي يبذله يوميًا، مضيفًة أنه في الصيام المتقطع يستطيع الإنسان أن يشرب المياه والشاي والقهوة بدون سكر كما يشاء.