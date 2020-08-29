بعد اعتراف الجزار قاتل زوجته بسبب كورونا.. كيف تحمي نفسك من الخلافات الأسرية؟

علاقات و مجتمع

اعترافات جديدة للجزار قاتل زوجته بالهرم، بعد اقدامه على ذبحها وتقطيعها إلى أشلاء بسبب طلب الطلاق المستمر، مع تراكم الخلافات عقب جائحة فيروس كورونا، وجلوسه بالمنزل فترة طويلة.

رفض الزوجة العلاقة الزوجية باستمرار وطلبها الدائم الطلاق كان سببا لاقدام الزوج على ذبحها وتقطيعها بالساطور 4 أجزاء، وإلقاء اجزاء في النيل وللكلاب كما أوضح المتهم في اعترافاته بقسم الهرم.

عن كيفية التغلب على الخلافات الزوجية وقت الجلوس بالمنزل فترات طويلة بسبب فيروس كورونا، قدم ماجد فايز، استشاري العلاقات الأسرية لـ "هُن" مجموعة من النصائح منها

نصائح التغلب على الخلافات الزوجية في زمن كورونا

التحلي بالصبر

يجب أن يتحلى الزوجين بالصبر والتعلم تحمل المسؤولية في كل الظروف الحرجة.

التواصل مع الشريك

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يجب الحرص اثناء الجلوس بالمنزل على التواصل المستمر، وحل المشاكل العالقه واستغلال فترة الجلوس بالمنزل لوضع حلول للمشاكل العالقة في العلاقة.

التخطيط لليوم

يجب الحرص على التخطيط لليوم بشكل مسبق للتخلص من الروتين، كل فرد في الأسرة يشارك بفكرته في ترتيب اليوم والمهام اليومية.

الحفاظ على العلاقة الزوجية

للحفاظ على العلاقة الزوجية عن طريق كل طرف يأخذ استراحة من الطرف الثانى.

التواصل مع مصادر الدعم

مثل الأهل أو الاصدقاء حتى لا يشعر الطرفين بالملل والعزلة.