بعد علاج عمرو راضي بها.. تعرف على فوائد القربة الساخنة 

صحة

عاد "اليوتيوبر" عمرو راضي، يعلن عن إصابته بحرق، خلال استخدامه القربة الساخنة، كجزء من علاج الآلم الذي يعاني منه بمنطقة الظهر، وذلك عقب ساعات من إعلانه بإصابته بـ الديسك.

وتعد القربة الساخنة واحدة من الاختيارات المناسبة والجيدة، لعلاج التشنجات والآلم، فضلًا عن تحفيزها للجسم.

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لذلك يقدم لك موقع "هن" فوائد قربة الماء الساخن كما ذكرها الموقع الطبي العالمي مايو كلينك فيما يلي.

فوائد القربة الساخنة

تخفيف ألام الظهر

وذلك من خلال الاستلقاء على الظهروضع القربة بها ماء ساخن أسفل منطقة الألم، أو العكس من خلال الاستلقاء على البطن و وضع قربة الماء الساخن فوق منطقة الالم.

التخفيف من الألام التي تصاحب الدورة الشهرية

وذلك من خلال وضع القربى بها ماء ساخن على منظقة البطن مما يساعد على ارتخاء العضلات المهبلية ويخفف الالم.

التقليل من ألم عضلات الساقين

وذلك من خلال وضع قربة الماء الساخن على العضلات مما يساعد على ارتخائها وبالتالي يقل الألم.

التخلص من مغص البطن

وذلك من خلال وضع قربة الماء الساخن فوق عضلات البطن لمدة لات تقل عن ربع ساعة.