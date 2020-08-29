آخرهن نرمين الفقي.. فنانات اخترن "نيو لوك" قاتم اللون في 2020

لايف ستايل

منذ دخول فصل الصيف حتى شهر أغسطس الجاري، قررت العديد من الفنانات إجراء "نيو لوك" للشعر قاتم اللون، متخليات عن صيحات الموضة التي تدعو للصبغات فاتحة اللون مثل الثلجي والأشقر والقرمزي.

"هن" رصد أبرز الفنانات التي قررن الظهور بشعر قاتم اللون في صيف 2020، خلال الفقرات التالية.

نرمين الفقي بشعر أسود

فاجأت نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بصحبة مصفف الشعر، يظهر بـ"نيو لوك" جديد، مطلة بشعر أسود طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، مزين بخصلات شقراء اللون، خلال تمايلها مع شعرها، مستعرضة "نيولوك"، بعد تخليها عن الشعر البني.

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رانيا يوسف بشعر أسود قصير

ومنذ أسابيع، قررت الفنانة رانيا يوسف تغيير "قصة شعرها"، وجعله قصيرا ومموجا، بأنامل كريم زناتي، وذلك مع احتفاظها باللون الأسود.

حلا شيحة بـ"لوك" مختلف

وفي يوليو، فاجأت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، بنيو لوك جديد، والذي ظهر خلال مقطع فيديو قصير نشره مصفف الشعر كيمي صفتي، يتضمن تغيير قصة شعر "حلا" إلى متوسط الطول، مع إدخال بعض الخُصل شقراء فاتحة اللون، بجانب صبغة الشعر باللون البني قاتم اللون.