علماء يكتشفون دواء للقط يساعد في محاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف علماء كنديون عن تأثير عجيب لعقار يستخدم لعلاج التهاب الصفاق الفيروسي لدى القطط.

ويمكن للدواء أن يثبط عمل إنزيم رئيسي لدى فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن مجلة "نيتشر كاميونيكيشنس".

أظهرت الأبحاث التي أجراها العلماء، أن الأدوية التجريبية "GC376" و"GC373"، المطورة لمكافحة التهاب الصفاق لدى القطط، يمكن أن تمنع بشكل فعال إنزيم يدعى "Mpro" في الخلايا البشرية. وأشار الخبراء، أن الفيروس لا يستطيع التكاثر من دونه.

وخلص الباحثون إلى أنه من الضروري خضوع هذه الأدوية لاختبارات وتجارب سريرية على متطوعين في أسرع وقت ممكن.

في سياق متصل، صرحت منظمة الصحة العالمية، أن الأدلة على فعالية استخدام "بلازما المتعافين" من فيروس كورنا لعلاج المرضى لا تزال "ضعيفة".

وأكدت شركتان في وقت سابق، أن الدواء الذي يطلق عليه "آر إل إف – 100" أو "أفيبتاديل"، استطاع أن يعمل على تعافي حالات خطيرة لكوفيد-19 في ثلاثة أيام فقط.

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