11 ساعة للسفر إليها.. هل هربت أنجلينا جولي من براد بيت إلى لندن؟

علاقات و مجتمع

فجرت مجلة Woman's Day الأمريكية، مفأجاة بشأن تطور العلاقة بين النجمة أنجلينا جولي والفنان براد بيت، مؤكدة على اعتزام الممثلة العالمية على السفر مع أبنائها خارج الولايات المتحدة، للهرب من طليقها.

أوضحت المجلة الأمريكية، أن الفنانة اختارت السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، بصحبة أبنائها الـ6، حتى لا يتمكن "بيت" من الوصول إليها أو رؤيتهم، حيث أنه سيحتاج إلى السفر لمدة 11 ساعة للتمكن من الوصول إليها.

وأشارت Woman's Day إلى أن الفنانة العالمية منعت أبنائها من رؤية والدهم وأقارب "بيت" طوال الأسابيع الماضية.

وفي المقابل، نفت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ذلك التقرير، ووصفته بـ"المزيف"، حيث أن الفترة الماضية ألتزمت أنجلينا وأبنائها بالحجر المنزلي، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، كما أن المحكمة تلزم الطرفين بالوصاية على الأبناء.

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وفي الوقت نفسه، ظهرت الفنانة بصحبة أبنائها مادوكس "19 سنة"، وباكس "16 سنة"، وزهرة "15 سنة" وشيلو "14 سنة" ، وتوأم نوكس وفيفيان اللذان يبلغان من العمر 12 عاما، لتناول وجبة في نوبو في لوس أنجلوس.

تأتي تلك "النزهه العائلية" بالتزامن مع سفر براد بيت إلى فرنسا مع صديقته الجديدة عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.