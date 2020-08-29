كتب: هن - 03:02 ص | السبت 29 أغسطس 2020

دجاج تكا له تتبيلته الخاصة وطعمه المميز، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل دجاج تكا في البيت بخطوات سهلة وبسيطة. المقادير 2 دجاجة كبيرة مغسولة ومقطعة 8 قطع، وينزع الجلد. كوب لزبادي خالي الدسم. 2 ملعقة كبيرة زعتر جاف. 2 ملعقة كبيرة بابريكا. ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور. 2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم. 4 ملاعق كبيرة خل. ملعقة صغيرة حبهان. ملعقة صغيرة كمون. Advertisements ملعقة صغيرة كزبرة جافة. ملح وفلفل حسب الرغبة. 4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم. 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة عمل دجاج تكا يقطع الدجاج بسكين حاد إلى أن تصل إلى العظم بالطول وبالعرض للتتشرب من التتبيلة. تمزج كل مكونات التتبيلة إلى أن تتجانس وتترك ترتاح لمدة 15 دقيقة. تتبل قطع الدجاج بالتتبيلة المحضرة و تدعك جيدا. توضع في وعاء زجاجي وتترك ليلة كاملة في التتبيلة أو على الأقل 3 ساعات. تشوى في فرن ساخن على شبك أو صينية مغلفة بورق الخبيز إلى أن تتحمر لمدة حوالي 50 دقيقة. يفضل تغطيتها بورق الفويل بعد خروجها من الفرن مباشرة عدة دقائق.

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