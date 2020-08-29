في ذكرى الواقعة.. "ليلى خالد" أول سيدة تخطف طائرة في العالم

علاقات و مجتمع

قبل 51 عام أقدمت سيدة تدعى ليلى خالد على جريمة لتصبح بها أول سيدة تخطف طائرة في العالم وذلك بمساعدة سليم العيساوي اللذان خطفا طائرة ركاب أمريكية رحلة رقم 840 بين خط لوس أنجلوس وتل أبيب ليحولان مسارها إلى دمشق ثم يفجرانها بعد إنزال ركابها منها.

ولدت "ليلى" عام 1944 بمدينة حيفا شمال فلسطين.

هي شخصية فلسطينية وعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي انضمت لها وهى بعمر الـ 15.

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اتخذت الاسم الحركي شادية أبو غزالة تيمناً بأول مناضلة فلسطينية تصبح شهيدة بعد حرب 1967.

أقدمت على خطف الطائرة الأمريكية في 29 أغسطس 1969 حيث قامت بخطف طائرة شركة العال الإسرائيلية وتحويل مسارها إلى سوريا، بهدف إطلاق سراح المعتقلين في فلسطين، ولفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية، حيث قامت هى وسليم بالصعود إلى الطائرة لدى توقفها في روما وبعد مرور نصف ساعة من صعودهم للطائرة قاما بتغيير مسار الرحلة إلى دمشق في سوريا حيث قاما بإخراج الركاب الـ116 ثم فجرا الطائرة.

بعد فترة قامت بخطف طائرة TWA الأمريكية التي هبطت في لندن وألقي القبض عليها وأفرج عنها بعد ذلك.

تعيش "ليلى" الآن في الأردن مع زوجها ووولديها، وهي حالياً عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.