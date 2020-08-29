لأصحاب الدايت.. سلطة جمبري بالجرجير

مطبخ

كتب: هن - 01:31 ص | السبت 29 أغسطس 2020

يبحث أصحاب الحمية الغذائية عن أطباق سلطة صحية لتناولها، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير سلطة جمبري بالجرجير في المنزل. مقادير سلطة جمبري بالجرجير جمبري مسلوق جرجير Advertisements خل بلسميك ثوم جبنة مبشورة فلفل حار جزر فلفل ألوان طريقة تحضير سلطة جمبري بالجرجير أولا يخلط الثوم والملح وزيت الزيتون والخل البلسميك والجرجير والفلفل الحار والجبنة المبشورة والفلفل الرومى والجزر المبشور ثانيا يغرف الخليط ويقدم مع الجمبرى المسلوقة ويزين بالجبنة المبشورة والخل البلسميك وشرائح الليمون.

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