حكاية 3 رسائل وجهتها نور عمرو دياب لـ"الهضبة" ودينا الشربيني وشيرين رضا

علاقات و مجتمع

رسائل اشتياق ومحبة، وجهتها نور عمرو دياب، إلى والدتها الفنانة شيرين رضا ووالدها "الهضبة"، والفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وسط تفاعل الفنانين الثلاث مع رسائلها.

نشرت "نور" صورة تجمع بوالدها خلال احتضانه لها في طفولتها، معلقة عليها باللغة الإنجليزية: "أهلا بابا"، عقب طرحه فيديو كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي ظهرت خلاله "الشربيني" كـ"موديل".

في اليوم نفسه، شاركت الابنة الأولى لـ"الهضبة" صورة تجمعها بوالدتها في طفولتها، مدونة عليها: "أهلا مامي"، لترد عليها "رضا" بمنشور تضمن صورتين للأم وابنتها، معلقة عليه: "افتقدك يا نونة".

ووجهت "الشربيني" رسالة إلى ابنة عمرو دياب، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تعرب خلالها عن اشتياقها لـ"نور".

ونشرت "نور" صورة للفنانة دينا الشربيني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام": "وحشتيني أيضًا يا دينا".

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من هى نور عمرو دياب؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب، خلال الفقرات التالية.

1- هى الابنة الأولى للفنان عمرو دياب من زوجته الممثلة شيرين رضا.

2- لديها 3 أشقاء من الزوجة الثانية لوالدها زينة عاشور.

3- تجمعها علاقة صداقة بالفنانة دينا الشربيني، التي تربطها علاقة عاطفية مع "الهضبة".

4- تحدثت شيرين رضا عن ابنتها، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة": "نور كانت حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني".

5- درست العديد من التخصصات، منها "بيولوجي" داخل الجامعات المصرية، فضلا عن تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

6- دشنت حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في 2016، ويتابعها 16 ألف متابع من مختلف دول العالم.

7- غنى لها والدها أغنية "نور العين"، التي تم إصدارها في 1996.