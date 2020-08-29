5 أطعمة تمد جسمك بالطاقة والحيوية.. منها الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الإرهاق والتعب من علامات نفاذ طاقة الجسم، وحينها يجب تزويده بالطاقة ليعود للعمل مرة أخرى.

وأورد موقع "أونلي ماي هيلث"، الطعام هو وقود الجسم، والأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية هي أفضل أنواع الوقود للجسم.

وذكر 5 أطعمة تمد الجسم بالاحتياجات الغذائية المهمة، وتجعله يعمل مرة أخرى، إذ تعزز على الفور مستويات الطاقة المنخفضة بالجسم، وفق ما نقل "سبوتنيك":

- الموز

من أفضل مصادر الطاقة، إذ يحتوي على الكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى لتغذية الجسم، ويرفع محتوى الكربوهيدرات فيه مستويات الطاقة لديك والحفاظ عليها لفترة أطول.

- الشوفان

غني بالألياف التي تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويعيد مستويات الطاقة لديك ويحافظ عليها طوال اليوم، كما يمكنك تناول الشوفان العادي أو الشوفان الملفوف، فقط تناولهما من دون سكر.

- بذور الشيا

مصدر كبير للطاقة طويلة الأمد، إذ تحتوي على الألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية لإطلاق طاقة فورية.

- المكسرات والبذور

تحتوي على دهون جيدة لا تضر بالصحة، مما يجعل المكسرات طعام خارق للتغلب على التعب وتجعلك نشيطًا وحيويا مرة أخرى، وتشمل الكاجو، الجوز، اللوز، البندق، المكسرات البرازيلية، بذور اليقطين (القرع) وبذور عباد الشمس وبذور الكتان.

-الماء

لا يحتوي الماء على سعرات حرارية ولكنه يساعد في العمليات النشطة التي تزيد من مستويات الطاقة، وتناول الماء طوال اليوم يساعد في منع التعب.