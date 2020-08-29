بعد تصدرها تريند "الطبطبة".. من هي دانا حلبي صاحبة المقطع الشهير؟

علاقات و مجتمع

بفستان أسود قصير، مكشوف من جهة الصدر، وشعر أصفر طويل ويفي، استطاعت الفنانة دانا خلبي، خطف الأنظار، وتصدر محركات البحث على "الفيسبوك" عقب نشرها مقطع فيديو وهي ترقص خلال القيادة على أحدث أغنيات الفنان حسين الجسمي "بالبنط العريض".

وسرعان ما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجنسين بتداول المقطع بصورة كبيرة للغاية، مشيدين بها.

ويرصد "هُن" معلومات عن الفنانة دانا حلبي.

فنانة لبنانية اشتهرت من عدة سنوات بأغنيتها الشهيرة أنا دانا.

اسمها المستعار دودو دودو

وُلدت 18 يناير 1987 في دولة الكويت.

Advertisements

لديها بعض الأعمال الدرامية، أبرزها دورة جونية جبيل 2018، والهيبة 2019، ومسلسل حرملك 2019، ومفتاح القفل 2020.

شاركت في السينما بفيلمي المهراجا عام 2018، وفلفل ابيض في 2019.

لديها العديد من الأغنيات، أبرزها "أنا دانا"، "أنا حنان"، "أي خدمة يا باشا"، و"ورد الجوري".

اتجهت خلال الفترة الماضية لتقديم فيديوهات رقص وغناء على موقع الفيديوهات "تيك توك".

لديها ما يقرب من نصف مليون متابع على موقع "الإنستجرام".

حقق مقطع رقصها على أغنية "الجسمي" ٤ مليون مشاهدة في ٣ أيام.