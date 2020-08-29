كتب: هن - 12:06 ص | السبت 29 أغسطس 2020

بخطوا سهلة وبسيطة عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مكرونة بالتونة والمايونيز، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل مكرونة بالتونة والمايونيز مكرونة خواتم كبيرة تونة فلفل رومي مفروم بصل مايونيز بقدونس Advertisements زيت ملح فلفل أسود كمون ناعم عصير ليمون طريقة عمل مكرونة بالتونة والمايونيز تسلق المكرونة. لعمل خليط التونة في بولة تخلط التونة مع المايونيز ثم يضاف الزيت. يضاف الكمون والملح والفلفل وعصير الليمون وتخلط جيدا ثم يضاف عليها المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا وتقدم مع البقدونس.

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