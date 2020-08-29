الامارات | «الفلك الدولي» يوثق ظهور نجم سهيل من قمة جبل حفيت

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلك الدولي» يوثق ظهور نجم سهيل من قمة جبل حفيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن مركز الفلك الدولي بمشاركة جهات رسمية وفلكية أخرى من رؤية نجم سهيل بالعين المجردة، صباح اليوم، من قمة جبل حفيت في دولة الإمارات.

وتمت رؤية «سهيل» بالتصوير الفلكي والمنظار والعين المجردة في أول توثيق فلكي حديث لظهور النجم بعد حملة رصد يومية استمرت منذ 10 أغسطس الجاري.

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