الامارات | #النصف_الحلو.. 5 نصائح لمنزل أكثر راحة وأناقة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 5 نصائح لمنزل أكثر راحة وأناقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 أغسطس 2020

لا شك أن انتشار فيروس «كوفيد-19» قد غيّر عالمنا ونظرتنا إلى منازلنا التي اضطررنا للبقاء فيها طوال الوقت تقريباً. فأصبحت منازلنا هي الملاذ الآمن الذي نلجأ إليه طلباً للحماية والأمان. ومنذ ما يزيد على خمس سنوات، تقدّم مونيكا أرانغو، الشريك المؤسّس لأستوديو C’est ici لعملائها أفكارها المبتكرة، وتساعدهم من خلال عملية احترافية في تصميم منازل أحلامهم خطوة بخطوة، بعناية بالغة وانتباه كامل للشخصية الفريدة لكل عميل، وإحساسه الخاص بالمكان ورغباته التي تعكس هذا التفرّد وتلك الخصوصية، ويقدّم فريق العمل في C’est ici كل خبراته ومهاراته لمساعدة عملائه في تغيير أجواء منازلهم إلى أجواء دافئة توحي بالاسترخاء والراحة في كل الأوقات، بما في ذلك أوقات عدم الاطمئنان كتلك التي نعيشها الآن.

وهنا خمس نصائح من «مونيكا أرانغو» لتجديد منازلكم أثناء وباء «كوفيد-19»، لتكون منازلكم هي الملاذ المثالي الآمن في هذه الأوقات التي يسود فيها الشعور بعدم الاطمئنان:

ابتكروا المساحات الذكيّة

سيصبح الدمج بين المكاتب والمساحات المخصصة للعمل وغرف النوم والمعيشة ملمحاً معتاداً من ملامح الديكور الجديدة. نوصي بتصميم المساحات الذكية، وإزالة كل ما يعوق الاستغلال المناسب للمساحات من تصميم أو ديكور قائم بالفعل. قد تكون هذه الخطوة مرهقة بعض الشيء، خصوصاً مع المساحات التي لم تستغل لسنوات. الحل يكمن في وضع خطة لكل مساحة يراد إعادة استغلالها على حدة، ووضع مدة زمنية للتنفيذ والانتهاء. يمكن استخدام شبكة بنترست Pinterest المتخصّصة في نشر الصور، وإنشاء لوحة خاصة بكل مساحة يراد استغلالها كمشروع قائم بذاته، وجمع الأفكار المختلفة.

اختيار القطع العملية

لا ينصح بالتسرع في وضع خطة التغيير الخاصة بمساحاتك. ضع الخطة المناسبة في الوقت المناسب. اشتر القطع الذكيّة والعملية طويلة العمر، خصوصاً القطع الأساسية. ليس عليك اتباع الموضة الجديدة أو الصيحات الرائجة. خذ وقتك في التخطيط الجيد لاستغلال المساحات والاستثمار في القطع عالية الجودة التي تدوم طويلاً.

Advertisements

اشتروا المنتجات الوطنية

أصبحت الاختيارات الوطنية في التصميم والديكور متنوعة ومتميّزة في الإمارات العربية المتحدة، وبدأت المتاجر الجديدة التي تعرض الحديث والمبتكر من الأثاث ومستلزمات الديكور في الانتشار، وكذلك بدأ الاتجاه إلى البحث عن المنتجات الداخلية، وتجنّب مشكلات الشحن الدولي، بما يتضمنه ذلك من تشجيع للمتاجر وللصناعة الداخلية في التزايد بشكل ملحوظ ومؤثّر.

لا تتنازل عن تفرّد منزلك

نركّز في C’est ici على التفرّد والخصوصية لكل منزل، ونوصي بأن يعكس منزلك شخصيتك وخلفيتك وأصولك التي تجعل منه أشبه بالحمض النووي الذي لا يتطابق فيه اثنان.

استمتعوا بالنباتات الخضراء

نحب لون النباتات الأخضر النضر، وأصبح هذا الملمح يميّزنا في C’est ici، فنحن نحب استخدام النباتات في المساحات التي نعمل على تصميمها طالما سمحت الفرصة بذلك. نوصي باستغلال ضوء الشمس في المنزل، ووضع النباتات الخضراء. لأن الهدف هو خلق ملاذ آمن في المنزل، والقدرة على التواصل والعمل مع الآخرين من داخل المنزل، فوجود النباتات الخضراء يحسّن هواء المنزل، ويمنح الشعور بالراحة المستوحاة من الطبيعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news