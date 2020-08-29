الامارات | سوار ذكي يقيس المزاج والنبرة الودية

شكرا لقرائتكم خبر عن سوار ذكي يقيس المزاج والنبرة الودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة «أمازون» سواراً جديداً يرصد درجة الإيجابية والودّ في نبرة صوت حامله، ويحلل نوعية نومه وتوزيع الدهون في جسمه. وتولّى سوار «أمازون هالو» بصورة مستمرة قياس النشاط الجسدي للمستخدمين وتقويمه بفضل أنظمة ذكاء اصطناعي، وهو ليس مزوّداً بشاشة.

ويتميز السوار بوظيفة «النبرة» (تون) التي تحدد ما إذا كان صوت حامله يعكس مزاجاً إيجابياً «ما يتيح له أن يعرف كيف ينظر الآخرون إلى نبرته، ويعمل تالياً على تحسين أسلوب تواصله معهم وعلاقاته بهم»، بحسب بيان للمجموعة.

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ويمكن لوظيفة «النبرة» مثلاً أن تكشف تأثير اتصال متوتر يتعلق بموضوع مهني على طريقة تواصل صاحب السوار مع عائلته إذا كانت أقل إيجابية من المعتاد، مما يؤشر إلى أثر الإجهاد العصبي على التوازن العاطفي.

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