الامارات | بانكسي يموّل سفينة في المتوسط لإنقاذ المهاجرين

شكرا لقرائتكم خبر عن بانكسي يموّل سفينة في المتوسط لإنقاذ المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام فنان الشارع بانكسي، بتمويل سفينة لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وصلت إلى المنطقة وأنقذت حتى الآن 89 شخصاً، وفق صحيفة «ذي غارديان» البريطانية.

وزّينت السفينة التي أطلق عليها اسم «لويز ميشيل» تيمناً بناشطة فرنسية من القرن الـ19، برسوم غرافيتي للفنان البريطاني، وأبحرت في 18 أغسطس الجاري من ميناء بوريانا الإسباني قرب فالنسيا، وفقاً للصحيفة.

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وتم استئجار السفينة بأقصى درجات السرية وأنقذت الخميس 89 شخصاً بينهم 14 امرأة وطفلان، في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أوردت الصحيفة.

ونشرت الصحيفة صوراً عدة للسفينة المطلية باللونين الأبيض والوردي، والمزينة برسوم لبانكسي تصور فتاة صغيرة ترتدي سترة نجاة وتحمل عوامة على شكل قلب.

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