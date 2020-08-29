الامارات | لوحة لفرانس هالس سُرقت للمرة الثالثة من متحف هولندي

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة لفرانس هالس سُرقت للمرة الثالثة من متحف هولندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الثالثة تتعرض لوحة أحد أهم رسّامي العصر الذهبي للفن التشكيلي الهولندي فرانس هالس للسرقة، من متحف في بلدة ليردام، على ما أعلنت الشرطة أمس.

وتُمثّل اللوحة صبيين يضحكان، وقد سُرقت في ساعات الصباح الأولى من متحف «هوفجي فان ميفرو فان إيردين» في ليردام، على بعد 60 كيلومتراً إلى الجنوب من أمستردام. وكانت اللوحة سُرقت من المتحف نفسه عامي 1988 و2011 واستردت في المرة الأولى بعد ثلاث سنوات، وفي الثانية بعد ستة أشهر.

وأفاد بيان بأن إنذار المتحف انطلق قرابة الساعة الثالثة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي، ولاحظت الشرطة لدى حضورها إلى المكان أن ثمة باباً مخلوعاً في الجزء الخلفي من المبنى، وأن اللوحة اختفت.

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وفتحت الشرطة تحقيقاً واسعاً، واستدعت مختصين في سرقة الأعمال الفنية وخبراء علميين. كذلك اطلع المحققون على محتوى كاميرات المراقبة واستجوبوا السكان.

وعاصر هالس الفنانين الشهيرين رامبرانت وفيرمير خلال العصر الذهبي الهولندي في القرن الـ17، وهي المرحلة التي بلغت فيها هولندا أوجها في مجالات التجارة والفن والتوسع الاستعماري.

وكتب المحقق الهولندي المتخصص في سرقة الأعمال الفنية آرثر براند، الملقب «إنديانا جونز عالم الفن»، تغريدة أكد فيها أن «المطاردة جارية» للعثور على هذه «اللوحة المهمة والثمينة جداً لفرانس هالس».

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