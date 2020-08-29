الامارات | أين تذهب.. مطعم أصيل في فندق ريكسوس بريميوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. مطعم أصيل في فندق ريكسوس بريميوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 أغسطس 2020

كشف مطعم أصيل عن افتتاح أبوابه رسمياً في فندق ريكسوس بريميوم دبي، حيث يقدّم المطعم من موقعه في جميرا بيتش ريزيدنس خيارات فريدة في عالم الثقافة والطهو، وذلك من خلال النكهات الشهية والمشاهد الخلابة مستوحاة من حضارات مختلفة. وعند المدخل الرئيس للمطعم، يجد الضيوف أنفسهم وسط أجواء مستوحاة من كهف علاء الدين مع الأقمشة الفاخرة والشمعدانات التي تضفي أجواء الضيافة العربية الأصيلة.

Advertisements

ويمثل المطعم أحدث الوجهات الأيقونية في دبي، ويضمن لسكان المدينة والسياح الاستمتاع بتجربة استثنائية، حيث يقدم أصيل للراغبين باستكشاف النكهات وأجواء الموسيقى العربية باقةً منوّعةً من أشهى الأطباق وأجواء السهرات المميزة. بينما توفّر الصالة والشرفة الخارجية مكاناً مثالياً للاسترخاء، في حين تطلّ الشرفة على مشاهد رائعة لمغيب الشمس على الخليج العربي وعين دبي.

كما يجمع المطعم بين النكهات العربية المختلفة، ليتيح وجبات أصلية بلمسة عصرية مبتكرة، مثل طبق تنتوني الحمّص، وهي من الأطباق الشعبية التي تُقدّم فوق حبوب الحمّص بأسلوب لبناني مميز. بينما تظهر اللمسة العربية في أسلوب الخدمة، حيث يوفّر المطعم أطباقاً للمشاركة على الطاولة، ما يضمن للزوار فرصة اختبار تشكيلة واسعة من قائمة الطعام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news