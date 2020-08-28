أستاذ مناعة عن موجة كورونا الثانية: سيحدث تغير في طريقة العدوى وزيادة في الوفيات

صحة

حذرت دراسة جديدة اجراها باحثون من كلية لندن الجامعية، من أن العالم مهدد بموجه ثانية من فيروس كورونا المستجد، أقوى بنحو مرتين من الموجة الأولى، وخاصة مع دخول فصل الشتاء، ومع اعادة فتح المدارس والعودة إلى العمل، يمكن أن يؤدي إلى موجة أكثر شراسة.

ورجح الباحثون أن تبلغ الموجة الثانية، ذروتها في ديسمبر من عام 2020، وفي أسوأ الاحتمالات ستكون الموجة الثانية أعلى بنسبة بأكثر مرتين من الموجة الأولى، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

أستاذ مناعة: أكثر وفيات يمكن أن تحدث في الموجه الثانية

أوضح الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، لا نستطيع معرفة إذا كان هناك موجه ثانية من فيروس كورونا أم لا، ويتعلق ذلك بأنه يجب أن تصل نسبة الاصابات لصفر وتعاود مرة اخرى في الارتفاع أو حدوث طفرة للفيروس تغير من تركيبه الجيني.

وأضاف اثناء حديثه لـ "هُن"، أن الموجه الثانية من فيروس كورونا يحدث فيها تغير في طريقة العدوى، ويمكن حدوثها مع بداية فصل الشتاء، مؤكدا أن أكثر وفيات يمكن حدوثها في الموجه الثانية.

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وأشار انه بعد ظهور شخص من هونج كونج في الصين، اصيب للمرة الثانية بكورونا بعد شفائه هذا يعطى مؤشر بكيفية عمل الجهاز المناعي لأن ظهور الاعراض للمرة الثانية كانت اخف، ومن هنا يتضح أن فيروس كورونا في الموجه الجديدة أقل شراسة ولكنه سريع الانتشار للعدوى.

اعراض جديدة يحتمل ظهورها في الموجه الثانية

ومن الأعراض المحتمل حدوثها منها الالتهاب الرئوي، وضيق التنفس، أو اعراض خاصة بالجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الحرارة لمدة يوم واحد، عدم الشعور بمذاق الطعام ورائحته.

نصائح تساعد على تقوية المناعة

قدم أستاذ الفيروسات مجموعة من النصائح تساعد على تقوية المناعة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية منها مراعاة التباعد الاجتماعى، ارتداء الكمامات، غسل اليدين، تعقيم المستمر.

وأكد ضرورة الحرص مع دخول الشتاء التطعيم ضد الانفلونزا وخاصة للاشخاص الذين يعانوا من ضعف المناعة، وضرورة الاهتمام بالأطعمة الصحية والابتعاد عن الأطعمة المعلبة والسريعة، بالإضافة إلى الإكثار من المشروبات الطبيعية والخضروات الطازجة والنوم مبكرا.