تجنب التشغيل في وقت الذروة.. نصائح عند استخدام الغسالة لترشيد الطاقة

أخبار من الوطن نيوز

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عددا من النصائح التي يجب أن يتبعها المشترك لاستخدام بعض الأجهزة الكهربائية والحرص على استخدامها بالشكل الأمثل لترشيد الطاقة، صيفا وشتاء، ومن بين هذه الأجهزة الغسالة.

وجاءت النصائح كالتالي:

- تجنب التشغيل إلا عند امتلاء الغسالة فإنها عادة تستهلك نفس الكهرباء والماء الساخن والصابون.

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- عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة مراعاة عدم تشغيل (غسالة الملابس والأطباق والسخان والمكواة) فى فترة ذروة استهلاك الكهرباء ومواعيدها كالآتي:

ـ صيفاً: من الساعة 8 إلى 12 مساء

ـ شتاءً: من الساعة 5 إلى 9 مساء

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية بما يعود بالنفع على المواطن والدولة.