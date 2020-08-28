تمارين بسيطة تساعد على التخلص من دهون البطن

صحة

بعد أشهر من الجلوس في المنزل بسبب فيروس كورونا يبحث كل منا عن وسيلة تساعد على التخلص من دهون منطقة البطن، وتعتبر اليوجا الحل الأمثل للحصول على جسم رشيق.

وضعية الكوبرا الأفضل للتخلص من دهون البطن

وتعتبر وضعية الكوبرا هي الأفضل للتخلص من دهون البطن، إضافة إلى فوائد صحية أخرى منها كما ذكرها موقع "health line".

شد الصدر.

وتقوية العمود الفقري والكتفين.

تحسين عمليات الهضم.

التخلص من الإمساك.

وتقوية عضلات البطن.

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تخفيف آلام الظهر.

تحسين عمل الجهاز التناسلي وتنظيم الدورة الشهرية.

تحسين الدورة الدموية.

طريقة التمرين

وضع سجادة التمرين على الأرض والاستلقاء على البطن.

الحفاظ على راحة اليدين أسفل الكتفين

ارفعي الجزء العلوي من جسمك (الرأس والجذع والكتف) مع أخذ نفس عميق.

قوسي رقبتك إلى الأعلى وشدي كتفيك.

الثبات على هذه الوضعية لمدة 20- 30 ثانية.

العودة إلى وضع البداية وتكرار التمرين 4 مرات.

محاذير إجراء هذا التمرين

تشكل الوضعية ضغطاً كبيراً على البطن، وبالتالي يجب على النساء الحوامل عدم القيام بها والأشخاص الذين يعانون من التهاب الفقرات أو الربو أو آلام الظهر الشديدة يجب عليهم أيضاً ألا يجربوا هذا التمرين.