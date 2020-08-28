مايوه بيكيني للرجال بكتف واحد سعره 635 جنيه

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مع توافد الشعوب على شواطئ البحار للهروب من ارتفاع حرارة الطقس، تبدأ العديد من شركات تصنيع وتصميم المايوهات وملابس السباحة، بطرح أحدث صيحات الموضة.

ومؤخرًا، طرح مصممين من كندا، تحديدًا بـ"تورنتو"، يدعيان، تشاد ساسكو وتايلور فيلد، خط جديد لمايوهات الرجالي، والتي جاءت تشبه مايوهات الجنس الناعم الـ"وان بيس".

وجاء المايوه يغطي منطقة الصدر، كالبيكيني المُخصص للسيدات، كما داء بموديل الـ"وان شولدر" مع الألوان الزاهية.

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وبدأ بالفعل مالكي التصميم، بحسب موقع "cbsaustin" الترويج لتصميماتهم الجديدة، والفريدة، على موقع شركة Brokinins العالمية، حيث تُعرض القطعة بسعر 40 دولارًا، بما يعادل 635 جنيه.

من جانبها تعلق الشركة على موقعها، مدونة: "لقد مرت أكثر من 100 عام دون أي تقدم في ملابس السباحة الرجالية حتى الآن".

كما يخطط المالكان، للبدء في التواصل مع المتاجر الكبرى.