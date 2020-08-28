18 شيئا يجب ألا نحتفظ بها في منازلنا بعد الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ثمة حالة من الفوضى على الأرفف، من البطاقات البريدية للأكواب والملابس القدمة، وحتى أنابيب مستحضرات التجميل الفارغة بجميع أركان المنزل، وهو ما يمكن أن تملأ عقولنا بالكثير من المحفزات، ما يفرض على حواسنا البصرية واللمسية والحواس الأخرى أن تعمل باستمرار، ولا تسمح لنا بالراحة أبدًا.

أورد موقع "Bright Side"، قائمة بالأشياء التي يجب ألا نحتفظ بها في منازلنا لتكون مريحة بقدر الإمكان.

1. الكابلات القديمة

مع مرور الوقت، لا نتخلص عادة من الكابلات والأسلاك، لأننا نأمل أن تكون مفيدة بطريقة أخرى.

عادة، هذه اللحظة لا تأتي أبدًا وهذه الكابلات القديمة تستمر في التراكم في الأدراج، لذا من الأفضل تنظيمها وترك العناصر الضرورية وإعادة تدوير الباقي.

2. واقي الشمس العام الماضي

لا يمكن الاستغناء عن الأنابيب التي تحتوي على واقي من الشمس في فصل الصيف، في بعض الأحيان تُنسى خلال المواسم الأخرى، لذا من المهم التأكد من عدم انتهاء صلاحية الكريم، وإلا فلن يكون فعالاً بعد الآن.

عادة ما تستمر واقيات الشمس لمدة تصل إلى 3 سنوات، إذا لم تتمكن من العثور على تاريخ انتهاء الصلاحية على الزجاجة، فيمكنك على الأقل كتابة تاريخ الشراء على الزجاجة بنفسك.

3. المجلات القديمة

كل المنتجات الورقية غير الضرورية تشوش منازلنا فقط، وتجعلها مغبرة وتشغل مساحة.

ما لم يكن إيصالًا مهمًا قد تحتاجه لاسترداد الضريبة، أو إصدار مجلة حصري، فمن الأفضل إعادة تدويرها.

تحقق أيضًا لمعرفة ما إذا كانت أدلة تعليمات الأجهزة الإلكترونية مفيدة لك: معظمها متاح الآن عبر الإنترنت ولديه مقاطع فيديو تعليمية.

4. الجوارب لا مثيل لها

العناصر الأخرى غير الضرورية التي تستمر في التراكم في منازلنا هي الجوارب التي فقدت تطابقها.

قد يكون لدينا سلة خاصة لهم، على أمل أن نجد يومًا ما الثانية حتى نتمكن من ارتدائها مرة أخرى.

يمكنك استخدامها من خلال الإبداع وتحويلها إلى زخارف أو ألعاب مثيرة للأطفال والحيوانات الأليفة.

5. اللوازم المكتبية

أقلام، مساطر، ملاحظات لاصقة، أشرطة، آلات حاسبة: قد نستقبلها كهدية أو كإضافة لمشترياتنا، ثم نعود إلى المنزل ونضعها في الأدراج، على أمل أن نستخدمها يومًا ما.

إذا كانت لديك أشياء مثل هذه تدرك أنك لم تلمسها منذ أكثر من عام، فمن الأفضل التبرع بها لمنظمة خيرية.

6. الملابس الداخلية القديمة

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إذا أصبحت صغيرة جدًا بالنسبة لك، أو فقدت شكلها ومرونتها، فلا يجب عليك التمسك بها. والشيء نفسه ينطبق على الموديلات غير المريحة، حتى لو كانت جميلة.

إذا رأيت أن ملابسك الداخلية لا تزال جيدة، ولكنك تشعر بعدم الراحة بالنسبة لك، فبدلاً من التخلص منها، يمكنك التبرع بها للناجيات من سرطان الثدي أو النساء في المجتمعات الأقل حظًا.

7. البهارات التي انتهت صلاحيتها

حتى أن البهارات لها تاريخ انتهاء، من نحو 2-3 سنوات. لذا، فإن تنظيف درج التوابل أمر لا بد منه تمامًا.

يمكنك أن تنتهز هذه الفرصة لترتيب توابلك في مرطبانات جميلة، من خلال كتابة الأسماء وتواريخ الشراء على كل منها.

8. أكواب كثيرة جدا

تعتبر الأكواب (الماجات) هدية شائعة إلى حد ما، لذلك قد ندرك بمرور الوقت أن لدينا الكثير منها.

في الواقع، الكثير لدرجة أننا لا نستخدم معظمها، يمكن أن يشغل هذا النوع من "المجموعة" مساحة كبيرة يمكن استخدامها لشيء أكثر أهمية، لذلك من الأفضل تقديم هذه الأكواب كهدية للأطفال أو التبرع بها فقط.

9. المخططات والمجلات والدفاتر غير المستخدمة

تعد إدارة الوقت أمرًا ضروريًا في العالم الحديث، وتساعدنا الأجندات المختلفة على تتبع ذلك.

لكن في بعض الأحيان لا يمكننا مساعدة أنفسنا ونشتري دفتر ملاحظات آخر جميل المظهر ولا نكتب فيه أي شيء.

بدلاً من تركها تكمن في درج طاولة السرير الجانبية، يمكنك استخدامها كهدية لشخص يحب كتابة اليوميات أو العبث.

10. الشموع والعديد من الهدايا التذكارية

يمكن أن تضيف اللمسات الموضوعة بشكل صحيح مظهرًا خاصًا إلى غرفتك، مما يجعلها أكثر راحة أو أناقة.

التنوع الكبير أو الكثير من القطع العشوائية لن يؤدي إلا إلى تشويش كل شيء. إذا كان لبعض الأشياء قيمة عاطفية بالنسبة لك، فيمكنك تنظيم رف خاص أو خزانة جانبية لها، مع الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

11. توابل منسية في الثلاجة

أحيانًا يتم ترك وعاء من الخردل شديد السخونة أو كاتشب لا تحبه على رف باب الثلاجة، وبعد فترة، يميلون إلى النسيان أو عدم ملاحظتهم، بينما لا يزالون يشغلون مساحة كبيرة هناك.

قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها، يمكنك التخلي عن هذه الصلصات لأصدقائك أو أقاربك إذا وجدوا أنها لذيذة.

12. الأحذية غير المريحة أو القديمة

الأحذية غير المريحة أو المشوهة يمكن أن تعذب قدميك بدلاً من تهدئتها، وقد تسبب البثور والالتهابات.