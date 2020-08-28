مكياج صيفي من شانيل CHANEL Summer glow

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - مكياج صيفي بحت ومميز من دار شانيل، إذ أطلقت جديدها من مستحضرات صيفية بروح دافئة جداً تليق بجميع ألوان البشرة. حان الوقت لتتألقي ببشرة صحية برونزية لافتة تخطف الأضوا مكياج صيفي Photographer/ videographer: Omar aref

Stylist: celia jane ukwenya

مجموعة «لي بيج 2020 سامير أوف غلو كولكشين» LES BEIGES 2020 SUMMER OF GLOW COLLECTION

Look 1 مكياج شانيل غلو ناتشيرال أيشادو باليت ورم» Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette Warm

برونزر «سولاي تان برونز انيفيرسال» Soleil Tan Bronze Universelle

بودرة «هالثي غلو الليمينايتينغ باودر» Healthy Glow Illuminating Powder

هايلايتر «شير هالثي غلو هايلايتينغ فلويد بيرلي غلو» Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid Pearly Glow

مرطب شفاه «هالثي غلو ليب بالم وارم» Healthy Glow Lip Balm Warm

طلاء أظافر «لو فيرني دو شانيل أن كروز أند سيلر» Le Vernis de CHANEL in Cruise & look 2

سحنة برونزية برونزر «سولاي تان برونز انيفيرسال» Soleil Tan Bronze Universelle بودرة «هالثي غلو الليمينايتينغ باودر» Healthy Glow Illuminating Powder Advertisements look 3

تأسيس البشرة برونزر «سولاي تان برونز انيفيرسال» Soleil Tan Bronze Universelle

بودرة «هالثي غلو الليمينايتينغ باودر» Healthy Glow Illuminating Powder

هايلايتر «شير هالثي غلو هايلايتينغ فلويد بيرلي غلو» Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid Pearly Glow تابعي المزيد : كيف تعتمدين الروج النيود من دون أن تبدي باهتة؟ Look 4 طلاء أظافر طلاء أظافر«لو فيرني دو شانيل أن سيلر» Le Vernis de CHANEL in Sailor

مرطب شفاه «هالثي غلو ليب بالم وارم» Healthy Glow Lip Balm Warm

Look 5 مكياج مميّز مرطب شفاه «هالثي غلو ليب بالم وارم» Healthy Glow Lip Balm Warm

طلاء أظافر «لو فيرني دو شانيل أن كروز أند سيلر» Le Vernis de CHANEL in Cruise & Sailor تابعي المزيد: الهايلايتر يبرز مكياجك في الخريف

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