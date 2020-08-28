لايف ستايل

مكياج صيفي من شانيل CHANEL Summer glow

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - مكياج صيفي بحت ومميز من دار شانيل، إذ أطلقت جديدها من مستحضرات صيفية بروح دافئة جداً تليق بجميع ألوان البشرة. حان الوقت لتتألقي ببشرة صحية برونزية لافتة تخطف الأضوا

 

مكياج صيفي 

Photographer/ videographer: Omar aref 
Stylist: celia jane ukwenya 
مجموعة «لي بيج 2020 سامير أوف غلو كولكشين» LES BEIGES 2020 SUMMER OF GLOW COLLECTION
 

Look 1 

مكياج شانيل 

غلو ناتشيرال أيشادو باليت ورم» Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette Warm
برونزر «سولاي تان برونز انيفيرسال» Soleil Tan Bronze Universelle
بودرة «هالثي غلو الليمينايتينغ باودر» Healthy Glow Illuminating Powder
هايلايتر «شير هالثي غلو هايلايتينغ فلويد بيرلي غلو» Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid Pearly Glow
مرطب شفاه «هالثي غلو ليب بالم وارم» Healthy Glow Lip Balm Warm
طلاء أظافر «لو فيرني دو شانيل أن كروز أند سيلر» Le Vernis de CHANEL in Cruise &

 

look 2 


سحنة برونزية 

 برونزر «سولاي تان برونز انيفيرسال» Soleil Tan Bronze Universelle

بودرة «هالثي غلو الليمينايتينغ باودر» Healthy Glow Illuminating Powder

 

 

Advertisements

look 3 


تأسيس البشرة

 

برونزر «سولاي تان برونز انيفيرسال» Soleil Tan Bronze Universelle
بودرة «هالثي غلو الليمينايتينغ باودر» Healthy Glow Illuminating Powder 
هايلايتر «شير هالثي غلو هايلايتينغ فلويد بيرلي غلو» Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid Pearly Glow

تابعي المزيد : كيف تعتمدين الروج النيود من دون أن تبدي باهتة؟

 

Look 4 

طلاء أظافر 

 

طلاء أظافر«لو فيرني دو شانيل أن سيلر» Le Vernis de CHANEL in Sailor
مرطب شفاه «هالثي غلو ليب بالم وارم» Healthy Glow Lip Balm Warm
 

 

Look 5 

 

مكياج مميّز 

 

 مرطب شفاه «هالثي غلو ليب بالم وارم» Healthy Glow Lip Balm Warm
طلاء أظافر «لو فيرني دو شانيل أن كروز أند سيلر» Le Vernis de CHANEL in Cruise & Sailor

 

تابعي المزيد: الهايلايتر يبرز مكياجك في الخريف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكياج صيفي من شانيل CHANEL Summer glow لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا