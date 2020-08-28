مكياج صيفي من شانيل CHANEL Summer glow

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - مكياج صيفي بحت ومميز من دار شانيل، إذ أطلقت جديدها من مستحضرات صيفية بروح دافئة جداً تليق بجميع ألوان البشرة. حان الوقت لتتألقي ببشرة صحية برونزية لافتة تخطف الأضوا
Photographer/ videographer: Omar aref
Stylist: celia jane ukwenya
مجموعة «لي بيج 2020 سامير أوف غلو كولكشين» LES BEIGES 2020 SUMMER OF GLOW COLLECTION
Look 1
غلو ناتشيرال أيشادو باليت ورم» Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette Warm
برونزر «سولاي تان برونز انيفيرسال» Soleil Tan Bronze Universelle
بودرة «هالثي غلو الليمينايتينغ باودر» Healthy Glow Illuminating Powder
هايلايتر «شير هالثي غلو هايلايتينغ فلويد بيرلي غلو» Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid Pearly Glow
مرطب شفاه «هالثي غلو ليب بالم وارم» Healthy Glow Lip Balm Warm
طلاء أظافر «لو فيرني دو شانيل أن كروز أند سيلر» Le Vernis de CHANEL in Cruise &
look 2
برونزر «سولاي تان برونز انيفيرسال» Soleil Tan Bronze Universelle
بودرة «هالثي غلو الليمينايتينغ باودر» Healthy Glow Illuminating Powder
look 3
برونزر «سولاي تان برونز انيفيرسال» Soleil Tan Bronze Universelle
بودرة «هالثي غلو الليمينايتينغ باودر» Healthy Glow Illuminating Powder
هايلايتر «شير هالثي غلو هايلايتينغ فلويد بيرلي غلو» Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid Pearly Glow
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Look 4
طلاء أظافر«لو فيرني دو شانيل أن سيلر» Le Vernis de CHANEL in Sailor
مرطب شفاه «هالثي غلو ليب بالم وارم» Healthy Glow Lip Balm Warm
Look 5
مرطب شفاه «هالثي غلو ليب بالم وارم» Healthy Glow Lip Balm Warm
طلاء أظافر «لو فيرني دو شانيل أن كروز أند سيلر» Le Vernis de CHANEL in Cruise & Sailor
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