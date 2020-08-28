روتين العناية بالبشرة هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - هل تعلمين أنه يجب تغيير روتين العناية بالبشرة بشكل دوري مع تغيير الفصول؟ بحيث تحتاج البشرة إلى المزيد من العناية في فصل الخريف وهو موسم الإنتقال من الطقس الحار إلى البارد ما يسبب بعض المشاكل المزعجة . لهذا اخترنا لك أبرز مستحضرات العناية بالبشرة لتختاري منها الأنسب .

مقشّر شفاه" هايدرا لايت سموسينغ ليب سكراب من بيكا" Becca Cosmetics Hydra-Light Smoothing Lip Scrub هايدرا لايت سموسينغ ليب سكراب من بيكا



مزيل مكياج" ميكاب ريموفينغ كلينزينغ أويل من كودالي" Caudalie Makeup Removing Cleansing Oil ميكاب ريموفينغ كلينزينغ أويل من كودالي



غسول" أيدي دراماتيكلي ديفرنت هيديتينغ كليرينغ جيلي من كلينيك" Clinique Id Dramatically Different Hydrating Clearing Jelly أيدي دراماتيكلي ديفرنت هيديتينغ كليرينغ جيلي من كلينيك



مرطب" سكين هايدرا فيزير أنفيزيبل من فانتي" Fenty Skin Hydra Vizor Invisible Moisturizer سكين هايدرا فيزير أنفيزيبل من فانتي



زيت" ذا كلانزينغ أويل من لامير" La Mer The Cleansing Oil ذا كلانزينغ أويل من لامير

مرطب" هاني بالم جيلي من ويشفول" Wishful Honey Balm Jelly Moisturizer هاني بالم جيلي من ويشفول



غسول " تولارين ديرمو من لاروش بوزيه" La Roche-Posay Toleriane Dermo-Cleanser تولارين ديرمو من لاروش بوزيه

سيروم" سيبر س ريتينول برايتن من ستريفكتن" StriVectin Super-C Retinol Brighten سيبر س ريتينول برايتن من ستريفكتن تابعي المزيد: أفضل سيروم فيتامين C لبشرة أكثر شباباً إشراقاً

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