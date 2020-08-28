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روتين العناية بالبشرة هذا الخريف

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - هل تعلمين أنه يجب تغيير روتين العناية بالبشرة بشكل دوري مع تغيير الفصول؟ بحيث تحتاج البشرة إلى المزيد من العناية في فصل الخريف وهو موسم الإنتقال من الطقس الحار إلى البارد ما يسبب بعض المشاكل المزعجة . لهذا اخترنا لك أبرز مستحضرات العناية بالبشرة لتختاري منها الأنسب .


مقشّر شفاه" هايدرا لايت سموسينغ ليب سكراب من بيكا" Becca Cosmetics Hydra-Light Smoothing Lip Scrub

هايدرا لايت سموسينغ ليب سكراب من بيكا
هايدرا لايت سموسينغ ليب سكراب من بيكا



مزيل مكياج" ميكاب ريموفينغ كلينزينغ أويل من كودالي" Caudalie Makeup Removing Cleansing Oil

ميكاب ريموفينغ كلينزينغ أويل من كودالي
ميكاب ريموفينغ كلينزينغ أويل من كودالي



غسول" أيدي دراماتيكلي ديفرنت هيديتينغ كليرينغ جيلي من كلينيك" Clinique Id Dramatically Different Hydrating Clearing Jelly

أيدي دراماتيكلي ديفرنت هيديتينغ كليرينغ جيلي من كلينيك
أيدي دراماتيكلي ديفرنت هيديتينغ كليرينغ جيلي من كلينيك



مرطب" سكين هايدرا فيزير أنفيزيبل من فانتي" Fenty Skin Hydra Vizor Invisible Moisturizer

سكين هايدرا فيزير أنفيزيبل من فانتي
سكين هايدرا فيزير أنفيزيبل من فانتي



زيت" ذا كلانزينغ أويل من لامير" La Mer The Cleansing Oil

ذا كلانزينغ أويل من لامير
ذا كلانزينغ أويل من لامير


مرطب" هاني بالم جيلي من ويشفول" Wishful Honey Balm Jelly Moisturizer

هاني بالم جيلي من ويشفول
هاني بالم جيلي من ويشفول



غسول " تولارين ديرمو من لاروش بوزيه" La Roche-Posay Toleriane Dermo-Cleanser

تولارين ديرمو من لاروش بوزيه
تولارين ديرمو من لاروش بوزيه


سيروم" سيبر س ريتينول برايتن من ستريفكتن" StriVectin Super-C Retinol Brighten

سيبر س ريتينول برايتن من ستريفكتن
سيبر س ريتينول برايتن من ستريفكتن

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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