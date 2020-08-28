كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - البطيخ الأصفر، أو ما يُعرف بالشّمّام في الكثير من البلدان، هو إحدى الثمار الصيفيّة المحبّبة إلى الكثير؛ وذلك لمذاقه المفضَّل للعديد من الأشخاص، وقدرته على إعطاء البرودة للجسم وتزويده بالسوائل، خصوصًا في فصل الصيف، ويعمل البطيخ الأصفر على معالجة الكثير من مشاكل البشرة. وحرصًا منا على جمالكِ، نقدم لكِ فيما يلي فوائده لجمال بشرتك، وبعض الطرق للاستفادة منه.



فوائد البطيخ الأصفر للبشرة

فوائد البطيخ الأصفر للبشرة



يدعم أكل البطيخ الأصفر صحة البشرة؛ بسبب غناه بفيتامين ج ووفرته فيه، والذي يُنتج الكولاجين عند استهلاكه بكميات ملائمة، ويُعرف الكولاجين بأنه بروتين أساسي وبنائي لتصليح نسيج البشرة ووقايتها، كما يُعد فيتامين ج مضادَّ أكسدة فعّالًا، ويحمي البشرة من أضرار التعرُّض للشمس، ورغم توفر فيتامين ج في العديد من الأغذية، لكن استهلاك البطيخ الأصفر يوفر الكمية اللازمة من هذا الفيتامين في وقت أسرع، ويعمل البطيخ الأصفر على معالجة البشرة وجمالها، والتقليل من ظهور علامات التقدّم في السن مثل التجاعيد، وترطيب البشرة ومنعها من الجفاف، وتجديد الأنسجة التالفة، والمساعدة على سرعة الشفاء من الجروح؛ نظرًا لاحتوائه على مادة الكولاجين الضرورية لصحة البشرة، إلى جانب حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، والتخلص من الكلَف والنَّمش والبقع البنية والبهاق، وغيرها من الأمراض الجلدية المختلفة.

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كيفية الاستفادة من البطيخ الأصفر

البطيخ الأصفر



يمكن الاستفادة من البطيخ الأصفر أو الشمام بعدة طرق، أولها يمكنك تقطيع بعض الشرائح ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم شطف البشرة بالماء الفاتر لمعالجة مشاكل البشرة المختلفة، ويمكنك أيضًا تناوله باستمرار لمدة أسبوع كوجبةٍ خفيفة، أو إضافته إلى سَلطات الفواكه والمُقبِّلات المفضلة لك، أما للتخلص من الكلف والنمش فننصحك بغمس قطنة في عصير الشمام ومسح البشرة بها، وترك العصير على البشرة لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم شطف البشرة بالماء الدافئ وترطيبها باستخدام كريمك المفضَّل، وإن كنتِ تريدين وصفات مميزة لتناول البطيخ الأصفر، فيمكن أن تحضري مشروبًا من البطيخ الأصفر واللبن اليوناني والمُحَلِّيات الطبيعية، وتقديمه مع وجبة الإفطار، أو تناوله كسلطة بإضافته للريحان وجبن الموزاريلا والبصل والخل الأحمر والزيتون المفضل لك.

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