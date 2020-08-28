لصحتك.. تعرفي على أضرار طلاء الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تحرص الكثيرات من الفتيات على وضع طلاء الأظافر في مناسباتهن البسيطة؛ لجمال الأظافر وتكامل الإطلالة، ولحرص بعضهن على جمال أظافرهن قد يضعنه يوميًّا؛ ليضفن المزيد من المرح والأناقة على الإطلالة دون معرفة ما الذي قد يترتب على استخدام طلاء الأظافر، لذا نعرّفك فيما يلي على أضرار وضعه عليكِ، وطرق تجنب حدوث هذه الأضرار.



أضرار طلاء الأظافر على النساء

أضرار طلاء الأظافر على النساء



يسبب طلاء الأظافر أمراضًا عدة، وذلك ما اكتُشف بعد إجراء التجارب والأبحاث على المواد التي تُستخدم في طلاء الأظافر، حيث وُجد أنها تسبب السرطان لمستخدميها، كما تؤدي لحدوث مشاكل في الهرمونات لدى المرأة؛ وذلك لاحتواء بعض مستحضرات طلاء الأظافر على مادة الفورمالدهايد، وهي من المواد الكيميائية التي تتسبب في حدوث أمراض الحساسية والربو وتهيج الأنف والرئة والعين أيضًا، كما يحتوى طلاء الأظافر على مادة الفثالات ثنائية البوتيل، وهذه المادة تجعل طلاء الأظافر براقًا ولامعًا، ولكنها تؤثر على صحة الغدة الدرقية، والقدرة على الإنجاب، وأحيانًا قد يتسبب طلاء الأظافر في إدمان رائحته، كما يعمل استخدام طلاء الأظافر بصفة مستمرة على إصابة الأظافر بالفطريات والصُّفْرَة، وتسبب كثرة استخدام مزيل طلاء الأظافر (الأسيتون) على حدوث تشققات بالأظافر وتكسيرها، وقد يؤدي وضع المناكير للمرأة الحامل إلى إصابة الجنين بعيوب خلقية، وذلك من خلال استنشاق المرأة الحامل رائحته، كما تسبب ملامسة طلاء الأظافر للجلد الحساسية وحدوث التهابات في البشرة في بعض الأحيان.

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لماذا نتجنب وضع طلاء الأظافر للأطفال؟

نتجنب وضع طلاء الأظافر للأطفال



على الرغم من أن أضرار طلاء الأظافر لا تختلف كثيرًا بين النساء والأطفال، فإنه يجب توخي الحذر من وضع أي طلاء أظافر للأطفال؛ لأنه من الممكن أن يسبب حدوث تسمم للأطفال، لأن الطفلة لا تعي ما هذا أو ما أضراره، فتقوم بقضم أظافرها أثناء وجود الطلاء عليه، فبالتالي تبتلع الطفلة بعضًا من الطلاء دون أن تعي شيئًا.



نصائح لتجنب حدوث أضرار طلاء الأظافر

نصائح لتجنب حدوث أضرار طلاء الأظافر



لتجنُّب حدوث أضرار طلاء الأظافر، عليكِ وضع طلاء الأظافر والنوافذ مفتوحة؛ حتى تتجنبي استنشاق رائحته، واجعلي يدك ممدودة إلى الأمام وبعيدًا عن الجسم عند وضعه، واحرصي على عدم ملامسة طلاء الأظافر للجلد؛ حتى تتجنبي الحساسية، ولا تفرطي في استخدام طلاء الأظافر، واجعلي أظافرك طبيعية في أغلب الأوقات، كما يمكنك استخدام طلاء أظافر معزز بالفيتامينات والمواد التي تساعد على تغذية الأظافر واستخدامه عند الحاجة، إلى جانب الحرص على ترطيب الأظافر بأحد الكريمات المخصصة لها يوميًّا قبل النوم؛ حتى تتجنبي حدوث تشققات الأظافر والجلد المحيط بها، واحرصي على اختيار طلاء الأظافر الخالي من مادة الفورمالدهيد، وخاصة للمرأة الحامل، ولا تقومي بنفخ طلاء الأظافر بعد وضعه على الأصابع؛ حتي تتجنبي استنشاق الرائحة، وهذا لاحتوائه على مواد كيميائية تضر بالصحة، ومن الممكن البحث عن بدائل لطلاء الأظافر، ومنها الحناء أو الألوان الطبيعية التي لا تحتوي على المواد الكيمائية.

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