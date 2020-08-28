موديلات فساتين سهرة سوداء موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تحتل فساتين سهرة سوداء مكانة خاصة في عالم عروض الازياء، كما شكلت فساتين السهرة السوداء جزء كبير من مجموعات أعرق الماركات والمخصصة للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2020 – 2021، التنوع من حيث القصات والتطريزات كان سيد الموقف ليضع أمامنا خيارات عديدة حتما ستجدين بينها ما يوافق ذوقك ويناسب شكل جسمك.





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فساتين مخمل للسهرة موضة خريف 2020

MAX MARA





يسيطر المخمل بشكل ملوحظ على مشهد الموضة في الخريف القادم حيث وظف في تصميم فساتين السهرة، حرصت بعض الدور على تقديم موديلات واسعة، قدمت ماركة كريستوفر كين Christopher Kane فستان محدد الخصر وتنورة واسعة متوسطة الطول مزين عند الياقة بفيونكه كبيرة مطرزة، فيما استوحت ماركة ماكس مارا Max Mara تصميمها من قصة الجلباب العربي الفضفاضة، تناسب هذه القصات الممتلئات لا سيما صاحبات القوام الكمثري.









فساتين سوداء طبقات آخر موضة 2020

RODARTE



لا بد أنكِ قد لاحظتي الحضور اللافت للفساتين المؤلفة من طبقات ضمن مجموعات 2020 ويبدو أنها سترافقنا في العام المقبل أيضًا، قدمت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti فستان مصمم واسع على هيئة طبقات مكشكشه، كما أعجبنا الفستان المزدان بالترتر من مجموعة Rodarte، نرشح هذه الموضة للنحيفات.



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فساتين مزينة بالريش موضة الموسم

FENDI



بإطلالات فائقة الرقي تعكس كل معاني الترف ظهرت العارضات بأجمل الفساتين المزينة بالريش النافر والذي يعتبر من أبرز إتجاهات موضة خريف 2020، أحببنا الفستان الدانتيل من توقيع دار فندي Fendi والفستان ذي التنورة المنفوشة من ماركة جاسون وو Jason Wu، يساعد هذا الستايل صاحبات القوام النحيل في الظهور بجسم أعرض.







فساتين منفوخة الأكمام من مجموعات 2020

OSCAR DE LA RENTA



لا تزال موضة الفساتين بالأكمام المنفوخة تبهرنا بحضورها الطاغي وستايلها الأنثوي الذي يذكرنا بالعصر الفيكتوري، شاهدي الفستان المنفوش المطبع من عرض أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta والفستان مستقيم القصة من مجموعة كارولينا هيريرا Carolina Herrera، تساعد هذه الموديلات في إخفاء عيوب الكتفين.





فساتين مستقيمة القصة الأبرز في الخريف القادم

BADGLEY MISCHKA





اذا كنت تملكين قوام على شكل الساعة الرملية ننصحك باللجوء إلى موضة الفساتين مستقيمة القصة لأنها ستبرز طولك ونحافة الخصر، طالعي الموديلات التي رصدناها لدى بادجلي ميشكا Badgley Mischka وكريستيان سيريانو Christian Siriano وباميلا رولاند Pamella Roland.

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