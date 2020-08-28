أحدث إطلالات فاطمة حسام بالعباية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:44 مساءً - استطاعت مدوّنة الموضة الخليجية فاطمة حسام أن تنافس كل الفاشينيستا المحجبات في عالم الموضة والجمال، بأسلوبها الناعم، تحديدًا في موديلات العبايات التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيّما إنستجرام، حيث تمتلك أكثر من نصف مليون متابع عبر حسابها الرسمي في إنستجرام.



إطلالات العبايات بالألوان الباردة

العبايات بالألوان الفاتحة



تتمتع فاطمة حسام بستايل خاص في اختيار العبايات، ويميل للهدوء والرقي، وهو ما تبحث عنه الكثيرات من الفتيات، خاصة صاحبات الشخصية غير المتكلفة. ومن أحدث الموديلات بالألوان الباردة المناسبة للشابات؛ اختارت فاطمة حسام عباية واسعة باللون البني الفاتح المناسب للون بشرتها وشعرها مع أزياء بيضاء؛ أضفت عليها مظهرًا حياديًّا، وفي الإطلالة الثانية نسقت عباية رمادية مطرزة من الأطراف بالرسومات البيضاء البسيطة مع فستان وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت لهذه الإطلالة مكياجًا مرتكزًا على طلاء الشفاه الزهري، أما في الإطلالة الثالثة؛ فتألقت بعباية بدرجة الباستيل الأخضر المزين بخطوط بيضاء مميزة؛ لإطلالة مناسبة للأجواء الصباحية.

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خيارات العبايات بالألوان الساطعة

العبايات بالألوان الساطعة



على الرغم من أن الألوان الساطعة تبتعد عنها الكثيرات من النساء، فإنها مناسِبة جدًّا لمظهر مميز وعصري في المناسبات المسائية، ولتطبيق هذه الصيحة؛ ارتدت فاطمة حسام عباية بدرجة الفوشيا المميز، المزينة بدرجة داكنة في الأكمام، مع حجاب بدرجة أفتح، وظهرت بعباية وحجاب باللون الأزرق الساطع المصمم بمطاط في أطراف الأكمام، وأطلّت بعباية بنفسجية لامعة مع حجاب وفستان باللون الأسود؛ لخيار مناسب للسهرات.

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تنسيقات العبايات البيضاء

إطلالات العبايات البيضاء



تفضِّل مدوّنة الموضة فاطمة حسام العبايات بالألوان الفاتحة، ومنها اعتمدت العبايات البيضاء بمختلف تصميماتها، وتأنقت بعباية وفستان يكسوهما اللون الأبيض الناعم مع حذاء ذي كعب رمادي؛ لإطلالة حيادية أنيقة للمناسبات المختلفة، وتجمّلت بعباية بيضاء مخططة بخطوط سوداء رفيعة، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللون الأسود أيضًا.

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موديلات العبايات السوداء

خيارات العبايات السوداء



بالطبع يُعتبر اللون الأسود من الألوان التي لا يمكننا الاستغناء عنها في عالم العبايات، لذا يمكنكِ أن تستوحي عدة خيارات من فاطمة حسام، أبرزها تنسيقها لعباية سوداء واسعة بتصميم ناعم مع حذاء بكعب فوشيا وحقيبة رمادية، أو اختيارها لعباية سوداء واسعة مزينة من المنتصف بقماش بيج ناعم.

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